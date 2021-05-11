LIVE／華航機師染疫爆不停！蘇貞昌緊急視察指揮中心

記者陳家祥／台北報導

華航機師、諾富特飯店疫病風暴擴大！中央流行疫情指揮中心10日公布，新增15例新冠肺炎確診案例；其中，4例是華航諾富特染疫個案接觸者及家人，包括3例本土、1例感染源調查中，全案累計35人確診。另有11例境外移入。行政院長蘇貞昌11日臨時新增行程，前往疫情指揮中心視察，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲蘇貞昌11日臨時赴視察疫情指揮中心。（圖／記者李毓康攝）



據了解，由於國際疫情未見改善，遲遲無法有效阻隔傳播的諾富特飯店一案，更是台灣展開防疫工作以來最嚴峻的挑戰，行政院長蘇貞昌才會在11日中午臨時新增行程，前往疫情指揮中心視察。

根據疫情指揮中心最新統計，諾富特飯店一案至今累積35位確診者，其中包含13名機師、1名空服員、6名飯店員工、1名外部承包商，並有8戶家庭、14名家人確診，已有向社區蔓延的趨勢。

10日新增的4名案例中，案1186為飯店員工、案1187華航機師，另2例為4月26日確診機師案1105的同住家人，分別為案1199、案1200。

蘇貞昌10日也在臉書表示，為了穩定國內疫情，政府將推出清零計畫 2.0 措施，並且即刻執行。相關措施包括：

1.所有華航前艙機組員全數召回檢疫。

2.後艙機組員曾派飛長程航班，或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。

3.相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性。

4.風險組及安全組不得混飛。

蘇貞昌說，華航等國籍航空公司在全球受疫情衝擊，供應鏈瀕臨斷鏈危機時，支撐住台灣的空中航路，往來運送防疫物資、晶片元件、農漁產品到全球。華航全體員工都為台灣一年來的防疫、外交、經濟成果付出甚鉅，此時此刻，希望國人給予華航更多的支持和鼓勵。