蘇貞昌推「清零計畫2.0」：召回華航前艙機組員檢疫

▲行政院長蘇貞昌上午舉行防疫會議。（圖／蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

面對國際疫情升溫，各國遭受變種病毒威脅，行政院長蘇貞昌10日舉行防疫會議後裁示，推出「清零計畫2.0措施」，將華航前艙機組員全數召回檢疫，有接觸風險後艙機組員全數檢疫14天，而風險組與安全組也不得混飛。

蘇貞昌上午在會議中，聽取指揮中心、交通部與華航的相關報告後裁示，為了穩定國內疫情，將推出「清零計畫2.0措施」，並即刻執行。

有關「清零計畫2.0措施」，包括華航前艙機組員全數召回檢疫；而後艙機組員曾派飛長程航班，或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。此外，相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性，且風險組與安全組不得混飛。

蘇貞昌表示，華航等國籍航空公司在全球受疫情衝擊，供應鏈瀕臨斷鏈危機時，支撐住台灣的空中航路，往來運送防疫物資、晶片元件、農漁產品到全球。他強調，華航員工為台灣一年來的防疫、外交、經濟成果付出甚鉅，希望國人給予華航更多支持和鼓勵。

蘇貞昌表示，疫情指揮中心持續加強防疫措施、有不足之處也會儘速改進，國人請一定密切注意、配合指揮中心的指示、遵守防疫規定，保護自己、也保護大家，繼續守住台灣。