台南哥點4菜留237字備註「方便女友吃」　網讚：真的好男人

記者黃翊婷／綜合報導

這張點餐備註有237個字！一名網友10日在臉書「爆廢公社」PO出一張點餐單，這位客人點了4樣餐點送給女友和女友的媽媽，並寫下長達237個字的備註，讓其他網友們看了也忍不住直呼，「這男友對女友一家很有愛」。

▲男友的超貼心備註。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO提到，這是台南某海產粥店接到的訂單，「真的是好男人。」只見這位客人點了4樣餐點，分別為小卷蛋蛋仔、海產意麵、綜合鹽蒸、鹽蒸旗魚肚，總計750元，但每一項餐點都有一串備註，例如鹽蒸旗魚肚希望店家幫忙挑沒有刺、肥一點的，這樣女友比較方便吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，這位客人為了讓女友的媽媽什麼口味都能吃到，還特地要求店家把小卷蛋蛋仔和綜合鹽蒸「混搭」，甚至因為沒有看到海鮮湯這個品項，而多點一份菜並要求額外包一碗熱清湯。他也記得女友不吃蔥、香菜、芹菜還有薑，只要是女友要吃的，通通都有備註清楚。

▲男友連女友不吃什麼都記得很清楚。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

其他網友看完這張長達237字的備註，紛紛留言開玩笑說，「價格對得起要求」、「4樣750元，這樣要求挺合理的」、「擒賊先擒王就對了，那自己媽媽的呢？」、「這男友對女友一家很有愛，但如果我是店家，我會很煩」。

也有另一派網友站在店家的立場設想，並留言表示，「我如果看到那麼多備註就拒絕了」、「忙的時候做的人會很幹」、「是很有心沒錯，但我超討厭備註打超多字，很浪費紙」。