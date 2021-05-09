她腳受傷！外送員爬上樓怒「害我少賺2萬」　1細節自曝內幕更氣

▲太太因為不方便出門，因此便請外送員送上樓。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友日前發文表示，由於愛妻目前無法出門買東西，所以訂了外送後，便麻煩對方送上樓，怎料沒多久後，就收到一封訊息，內容主要是說「送上樓會害外送員少掉6000元至2萬元的收入」。因此原PO看到後忍不住諷刺，客人不要這麼懶惰，麻煩自己下樓拿餐點，「腳受傷不方便出門是你家的事情，關外送員X事啊！」

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，太太因為沒辦法出門買東西，所以訂外送後，就請外送員幫忙送上樓，怎料對方才一離開，就傳了很長一封訊息。

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▲原PO看完訊息後傻眼了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

訊息內容提到，當客人下了訂單，外送員除了要花時間去店家領餐，等餐點也需要時間，「順利的話一張好單可以20分鐘內送達，壞的話都是半小時以上」，所以他很希望如果客人住大樓，就同意將餐點放在管理員那，「省掉我們上下樓的寶貴時間。」

外送員抱怨道，很多人一天要跑10至14小時，當客人一直要他們送上樓時，一個月平均就會少掉6000元至2萬元的收入，所以許多同業即便跑了一整天，薪水也只能領4萬元至5萬元，「在此希望客人能多多體諒我們」，除非是已經刷信用卡付錢的客人，否則像是舊公寓大樓的住戶，「請麻煩注意，提前等候取餐！」

▲訊息全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO看完這串落落長的訊息後，忍不住狠酸，「我看完之後非常生氣！我老婆怎麼這麼沒有同理心？」天氣這麼熱訂外送就算了，居然還要對方送上樓，如果沒辦法出門就不要吃，為何要叫外送？「別人跑得很辛苦欸！」如果真的不方便出門，就請家人回家前幫忙買，不要一直叫外送，「腳受傷不方便出門是你家的事情，關外送員X事啊！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「乾脆別做外送」、「搬家公司是不是也該跳出來抗議一下」、「不就是懶得下樓才叫外送」、「你賺得少是我們害的嗎？外送有選項送到門口，還可以填樓層，不就是可以送上樓的意思嗎」、「就是不想出門才會叫外送」、「看到這篇就會想要取消信用卡，用現金」、「真的不要使用信用卡叫外送」。