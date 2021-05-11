13艘伊朗快艇逼近艦群！　美軍荷莫茲海峽射擊30槍警告驅離

▲美軍公布伊朗快艇逼近畫面。（圖／翻攝自美國海軍推特）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國國防部今天表示，美國海岸防衛隊一艘緝私艇在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）警告射擊30發子彈，因為有13艘伊朗海軍快艇逼近這艘緝私艇和其他美國海軍船艦。

這是過去一個月來美國艦艇不得不進行的第2次警告射擊，因為此一地區的伊朗船艦採取了美方所稱的不安全行為。在先前一年時間裡，雙方此類互動相對平靜。

TODAY: Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) fast in-shore attack craft (FIAC) conducted an unsafe and unprofessional interaction against U.S. naval vessels who were exercising a transit passage in the #StraitofHormuz.



DETAILS:https://t.co/88Y4lldKTi pic.twitter.com/rsLQONmczD — U.S. Navy (@USNavy) May 10, 2021

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，這次是因為伊朗快艇逼近美國6艘艦艇到150碼距離，招致美艦進行警告射擊。這6艘美艦包括為喬治亞號（Georgia ）飛彈潛艦護航的蒙特瑞號巡洋艦（USS Monterey）在內。

柯比說，美國海岸防衛隊緝私艇毛伊號（Maui）以船上50機槍進行警告射擊，直到伊朗快艇離去。