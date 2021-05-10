　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍美豬合約簽到2022年　藍青年怒轟：一場食品詐欺！

▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲美國伊利諾州一處豬舍。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，根據國防部專案報告指出，事實上在2020年2月26日，國軍就採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年，引起熱議。對此，國民黨青年、政策會專員呂謦煒10日在臉書上炮轟，這是一場「食品詐欺」的騙局。

根據國防部報告指出，進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，（合約自2020年2月26日至2022年2月25日）、罐頭食品（合約自2020年8月26日至2022年8月25日），萊克多巴胺應為「未檢出」，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至2022年，須依約執行。

對此，呂謦煒表示，國防部首次證實，合約會維持到2022年，「三軍統帥蔡總統，妳知道國軍弟兄在吃美豬嗎？國軍弟兄的『選擇自由』又在哪裡？」

呂謦煒指出，國軍吃到了美豬，外包標示台灣豬肉，內包裝卻寫產地是美國，這證明豬肉產地標示根本淪為虛設，根本無從判斷豬肉來源。

「嚴格的把關呢？」呂謦煒說，國防部前部長嚴德發都曾說過國軍會優先使用國產豬肉，不到半年全跳票，國軍弟兄們根本無從選擇自己要不要吃美豬，就被強塞進肚子裡，到底現在國軍已經吃了多少美豬了？上到總統下到國防部，難道就這樣放任國軍吃到假台豬嗎？

呂謦煒批評，國防部口口聲聲說國軍吃國產豬，最後卻吃到假台豬，這並沒有改變「食品詐欺」的事實，同時證明，蔡政府從去年力推台灣豬標章，號稱國軍跟校園營養午餐都會吃國產豬，全都是一場騙局，「力挺國軍」的蔡英文，是不是該出來講講話？

ET快訊
彰化年輕男上吊「送肉粽到南投山上」！宮廟電話被打爆　路線急修
女主管公布履歷「12大地雷照」　網一看：第2、10也太嚴格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

國軍美豬合約簽到2022年　藍青年怒轟：一場食品詐欺！

民進黨8月公投強化「異溫層」溝通　64%民眾反對重啟核四

蘇貞昌推「清零計畫2.0」：召回華航前艙機組員檢疫

飼主確診「毛小孩無人顧」⋯　北市急接黑白貓「安置單獨隔離籠舍」

被民進黨議員質疑「打AZ疫苗沒」？　陳佩琪反嗆：那蔡英文接種了嗎

WHA線上註冊今截止！台灣仍沒收到邀請　外交部向譚德塞喊話

外交部：駐印度代表處再新增2人確診　已累積10名外交官染疫

北投之亂爆綠營派系鬥爭　媒體人：徐國勇最無辜

費鴻泰喊槍斃陳時中　網灌爆臉書：還以為在白色恐怖

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

姊大方「甩肚肚」示範網美藏肉法 鼓勵妹認同自己：妳怎麼樣都美！

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

國軍美豬合約簽到2022年　藍青年怒轟：一場食品詐欺！

民進黨8月公投強化「異溫層」溝通　64%民眾反對重啟核四

蘇貞昌推「清零計畫2.0」：召回華航前艙機組員檢疫

飼主確診「毛小孩無人顧」⋯　北市急接黑白貓「安置單獨隔離籠舍」

被民進黨議員質疑「打AZ疫苗沒」？　陳佩琪反嗆：那蔡英文接種了嗎

WHA線上註冊今截止！台灣仍沒收到邀請　外交部向譚德塞喊話

外交部：駐印度代表處再新增2人確診　已累積10名外交官染疫

北投之亂爆綠營派系鬥爭　媒體人：徐國勇最無辜

費鴻泰喊槍斃陳時中　網灌爆臉書：還以為在白色恐怖

27歲薩爾瓦多妹台南騎車車禍　被水泥車爆頭輾斃！警方回應了

「大胃王千千」自帶仙女氣場！3大穿搭重點　打造同款日系文藝風

玉山盃／李東森扛二刀流重任　雲林縣目標8強

苦苓／別鬧了！韓國瑜「並不會」選國民黨主席

暴龍主將「送一個家」給媽媽　母親節完成喪父後一直掛念的事

宋兆文／橡皮艇渡海　武力攻台新劇本？別擔心！此類突擊法難以成真

原民狩獵案釋憲未觸及核心？　大法官：不尊重狩獵文化

黃奎博／一條超高難度的通往世衛之路

沈政男／消防員的英勇　連火神都掉下淚

單驥／世界通膨的隱憂　高失業時代的來臨？

9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」畫面曝　母親痛哭怒告安親班外籍師

政治熱門新聞

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

國防部證實2月開始吃美豬　報告曝「合約到2022年」

費鴻泰喊槍斃陳時中　網友灌臉書：宣布戒嚴算了

增加育兒福利　蘇貞昌祝母親節快樂

染疫機師足跡6天後才公布　內湖里長罵陳時中蓋消息「根本太上皇」

國軍去年2月起吃美豬...合約到2022年　邱國正證實了

阿扁躺床照駭人　陳致中曝父親症狀

印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

WHA線上註冊今截止！台灣仍沒收到邀請　外交部向譚德塞喊話

蘇貞昌翻譯麥當勞「亂碼文」　網友朝聖驚呆

蔡英文稱阿扁承諾開放萊豬　國民黨：你還能相信什麼？

國防部動用第一預備金1216萬　委託救總修繕「泰北國軍忠烈墓園」

刪Q第二階段連署達標…陳柏惟狠批「扭曲」回應了！

費鴻泰轟陳時中：根本應該被槍斃

更多熱門

相關新聞

軍團、防衛指揮部改制「作戰區」 符合指揮官期望統籌運用三軍

軍團、防衛指揮部改制「作戰區」 符合指揮官期望統籌運用三軍

國防部擬廢止各軍團、防衛指揮部的銜稱，改為「作戰區」編制。國防部長邱國正10日上午在立法院受訪時證實此事，他表示，聯合作戰是國軍推動重點，國防部會朝作戰區編制來規劃，可使各作戰區指揮官統籌運用兵力。

退役中校當共諜　緩刑遭撤須坐牢

退役中校當共諜　緩刑遭撤須坐牢

國軍去年2月起吃美豬...合約到2022年　邱國正證實了

國軍去年2月起吃美豬...合約到2022年　邱國正證實了

蔡英文稱阿扁承諾開放萊豬　國民黨：你還能相信什麼？

蔡英文稱阿扁承諾開放萊豬　國民黨：你還能相信什麼？

國防部動用第一預備金1216萬　委託救總修繕「泰北國軍忠烈墓園」

國防部動用第一預備金1216萬　委託救總修繕「泰北國軍忠烈墓園」

關鍵字：

美豬美牛國防部

讀者迴響

熱門新聞

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面