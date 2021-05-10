國軍美豬合約簽到2022年　藍青年怒轟：一場食品詐欺！

▲美國伊利諾州一處豬舍。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，根據國防部專案報告指出，事實上在2020年2月26日，國軍就採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年，引起熱議。對此，國民黨青年、政策會專員呂謦煒10日在臉書上炮轟，這是一場「食品詐欺」的騙局。

根據國防部報告指出，進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，（合約自2020年2月26日至2022年2月25日）、罐頭食品（合約自2020年8月26日至2022年8月25日），萊克多巴胺應為「未檢出」，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至2022年，須依約執行。

對此，呂謦煒表示，國防部首次證實，合約會維持到2022年，「三軍統帥蔡總統，妳知道國軍弟兄在吃美豬嗎？國軍弟兄的『選擇自由』又在哪裡？」

呂謦煒指出，國軍吃到了美豬，外包標示台灣豬肉，內包裝卻寫產地是美國，這證明豬肉產地標示根本淪為虛設，根本無從判斷豬肉來源。

「嚴格的把關呢？」呂謦煒說，國防部前部長嚴德發都曾說過國軍會優先使用國產豬肉，不到半年全跳票，國軍弟兄們根本無從選擇自己要不要吃美豬，就被強塞進肚子裡，到底現在國軍已經吃了多少美豬了？上到總統下到國防部，難道就這樣放任國軍吃到假台豬嗎？

呂謦煒批評，國防部口口聲聲說國軍吃國產豬，最後卻吃到假台豬，這並沒有改變「食品詐欺」的事實，同時證明，蔡政府從去年力推台灣豬標章，號稱國軍跟校園營養午餐都會吃國產豬，全都是一場騙局，「力挺國軍」的蔡英文，是不是該出來講講話？