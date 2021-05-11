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台灣未獲邀WHA！　世衛回應避談美國、G7力挺：由194個會員國決定

▲今年5月時，世界衛生大會在日內瓦世衛總部舉行的畫面。（圖／達志影像／美聯社)

▲台灣自2017年至今均未獲邀參與WHA。（圖／達志影像／美聯社)

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電

世界衛生組織連續第5年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），官員表示台灣參與問題由194會員國決定，另避談G7及美國支持台灣參與，僅說世衛在技術層面上仍與台灣合作。

第74屆WHA將在5月24日召開，世衛組織（WHO）向會員國及觀察員發出的開會通知函上表示，需在今天完成網路報名，而世衛直至當地下午5時未向台灣發出邀請，自2017年以來連續第5年未邀請台灣。

中央社記者詢問世衛組織關於台灣參與以及對國際支持台灣的回應，世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）以電子郵件回覆時重申，台灣在WHA的觀察員問題由世衛組織194個會員國考慮和決定。

哈里斯說，WHA可經由194個會員國以簡單多數決通過的決議或決定邀請觀察員。

近期七大工業國集團（G7）外長發表公報表明支持台灣有意義地參與世衛論壇及WHA，另美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月7日發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA適當地位，表示沒有排除台灣與會的合理理由。

哈里斯並未評論國際一連串挺台行動，僅強調在技術和科學層面上，世衛秘書處在疫情大流行期間和在許多公共衛生問題上與台灣衛生專家和官員廣泛合作。

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