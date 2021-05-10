3名駐日美軍「酒駕、入侵民宅」　半夜遭沖繩警方逮捕

▲駐日美軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩警方9日凌晨逮捕3名駐日美軍，其中1人涉嫌酒駕，且酒測值超標1.5倍；另外2人則是在路邊接受警方盤查詢問時，突然逃跑並闖入民宅，並稱是被警察的聲音嚇了一跳，感覺很害怕才逃走。

根據《沖繩時報》報導，沖繩警方9日凌晨2時40分左右，在北谷町發現一輛租用車未依照規定打方向燈，攔檢後發現車上有濃濃酒味，因此要求駕駛進行酒測，結果酒測值超標1.5倍，立刻以涉嫌違反道路交通法逮捕駕駛。

據了解，這名駕駛是現年32歲的駐日美軍，他供稱是隸屬於神奈川縣座間基地的駐日美國陸軍三等准尉。他下車時還和警方表示，「雖然有喝了酒，但之後又喝了水，所以覺得應該沒問題。」

除此之外，那霸警署也在當天凌晨1時15分左右接獲通報，表示有幾名外國人正在那霸市路邊換車輪胎，疑似是發生車禍。警方趕到後對他們進行盤查，結果突然有兩名男子趁亂逃逸，並闖入當地民宅。

警方約在3時15分左右逮捕兩名闖入民宅的男子，他們是一對年齡分別為22歲和20歲的兄弟，兩人分屬美國駐日海軍陸戰隊漢森營（Camp Hansen）和福斯特營（Camp Foster）。警察詢問時哥哥供稱，因為被警察的聲音嚇了一跳，感覺很害怕才逃走，弟弟則全程保持沉默。

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