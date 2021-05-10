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布林肯籲「台灣參加WHA」　華春瑩：沒有誰比我們關心台灣同胞健康

▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲世界衛生大會（WHA）將於2021年5月24日登場。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

本屆世衛大會（WHA）報名即將截止，台灣仍未收到邀請函，G7外長會議及美國國務卿布林肯先後發聲，呼籲世衛大會邀請台灣出席。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（10）日表示，正是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，「事實上沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，大陸在疫情發生後，最先邀請台灣地區的衛生專家赴湖北武漢考察，分享了13次共計52份防疫資料，多次向台灣地區通報疫情防控最新消息，包括在大陸確診台灣居民的信息，並且專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息。

華春瑩表示，截至5月5日，大陸向台灣通報新冠肺炎疫情258次，兩岸於3月還透過視訊連線的方式舉辦防疫政策與經驗交流座談會，分享技術經驗，「根據不完全統計，2020年以來，中國台灣醫療技術專家共參加了16次世衛組織的技術活動，包括第四屆全球疫苗免疫研究論壇、世衛組織免疫戰略咨詢專家組會議等重要的會議。」

華春瑩強調，台灣地區還設有國際衛生條例聯絡點，擁有登錄世衛組織事件訊息網站的帳號，能夠通過訊息網站、每日疫情報告等渠道及時獲取世衛組織發佈的突發公共衛生事件訊息，也能夠及時向世衛組織通報，「經中央政府同意，世衛組織秘書處還三次專門向台灣地區的衛生專家通報疫情。台灣地區也加入了新冠疫苗實施計劃，台灣地區的專家還多次參與了世衛組織免疫戰略咨詢專家組的會議，充分及時地獲取了新冠疫苗的有關的信息。」

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲華春瑩反擊歐美各國支持台灣出席WHA的主張。（圖／路透社）

對於包括美國及G7在內的成員國支持台灣出席WHA，華春瑩表示，世界上只有一個中國，台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則，得到了國際社會的普遍支持。

華春瑩強調，「正是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局，他們對此心知肚明。美國出於政治目的大肆炒作不讓台參加世衛大會將危及全球衛生目標，不利於應對未來的公共衛生危機，這是他們編造的政治謊言。」

至於台灣目前取得的防疫成果，華春瑩則反問，台灣當局多次自詡所謂的「防疫模範生」，美方也多次在多個場合公開贊揚台灣的所謂「抗疫成果」，但另一方面他們又危言聳聽地說，「會危及全球衛生目標」，這難道不是自相矛盾嗎？

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