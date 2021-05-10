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播客「青埔好靠近」肯定徐景文傳送在地聲音　鄭文燦重視

▲播客「青埔好靠近」肯定徐景文傳送在地聲音。（圖／市議會提供）

▲市議員徐景文市政總質詢中，提出青埔地區人行道通盤檢討等建議。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

Podcast(播客)是最新流行的網路接收音訊媒體，聽眾可下載或串流當中的檔案用以欣賞。關心桃園青埔發展的地區型Podcast頻道「青埔好靠近」，肯定市議員徐景文10日於市政總質詢中，提出青埔地區人行道通盤檢討、於青埔推廣人工智慧（AI）技術導入交通號誌控制技術、青埔地區學生就學需求等建議，受到市長鄭文燦重視。

Podcast頻道「青埔好靠近」指出，青埔有許多的年輕家庭和年輕朋友，在此居住，對於青埔的發展相當重視，由於徐景文議員居住在青埔，且服務熱忱，收聽該頻道的青埔人，一致建議邀請徐議員於Podcast頻道「青埔好靠近」，共同討論青埔人在乎的人行道被植栽、變電箱等阻擋，造成行人、輪椅、娃娃車不方便情形等相關問題。

▲播客「青埔好靠近」肯定徐景文傳送在地聲音。（圖／市議會提供）

▲▼徐景文(左三)與播客「青埔好靠近」討論青埔發展。（圖／市議會提供）
▲播客「青埔好靠近」肯定徐景文傳送在地聲音。（圖／市議會提供）

徐景文議員於市政總質詢中指出，青埔人行道年限已達10年以上，部分人行道出現變電箱佔據、人孔蓋凸起、路幅寬度不足、高低差（無障礙）等問題，整體設計已不符合現代化智慧城市使用，建議市府針對青埔人行道進行通盤檢討，並選定幾處作為示範道路。

▲播客「青埔好靠近」肯定徐景文傳送在地聲音。（圖／市議會提供）

工務局長賴宇亭說明，針對破損處修復及局部鋪面改善，每年皆有編列預算進行例行性人行道養護，近年已陸續改善高鐵北路、青埔路、青昇路等路段。而為建立人本交通環境並解決人行道通行淨寬不足的問題，未來會積極協調整合建案退縮空間及利用道路側溝空間增加人行道寬度，並於有限的空間內重新調整配置符合規範，至少1平方公尺之植栽空間，並以符合無障礙規範1：12之斜坡道，以解決高低差。

賴局長也說，今（2021）年已向營建署爭取8,000萬辦理「改善青埔地區A17至A19捷運站公共環境品質提升計畫」（包含領航北路）及提報前瞻計畫2.0辦理「領航南路（高鐵南路二段至文德路）道路多目標改善工程」，盼將人行環境進行示範改善，提升整體道路品質。

鄭市長補充說明，青埔地區在市府接管以後更新非常多，近期更與營建署爭取前瞻計畫2.0，針對人行道與道路品質提升又再爭取兩項專案，未來核定之後會繼續推動，也會請養工處針對青埔人行道提升計畫以較細緻工法進行處理。至於建商與公共建設介面問題，將透過公私合作積極協調建商退縮空間，並請養工處於核發建商未損害公共設施證明時清楚協調。

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