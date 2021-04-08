詭異！機車格畫人行道內「一停尾巴凸出來」　嘉義市府回應了

▲機車停在格子內，因格子長度不夠，機車尾端還會凸出來到人行道，擋到行人通行。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義市政府為了遊客行走安全，在知名景點檜意生活村附近的忠孝路，漆上綠色的行人專用道，但把機車格畫在人行道內側，遭到不少批評。對此，市府表示，這是考量後最好的折衷做法，呼籲機車騎士在停車時能禮讓行人。

嘉義市政府交通處近日在臉書發文表示，忠孝路346巷標線型人行道給行人好行，謝謝王廣禮里長的溝通協助與支持。根據貼出的兩張照片，只見許多行人走在人行道，但也有人走在機車格上。對此，許多網友留言，「好好做個人行道不行嗎」、「這是什麼塗鴉比賽嗎」、「這好意思拿出來宣傳喔」。

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▲▼嘉義市政府交通處PO出兩張圖，反而引發網友批評。（圖／翻攝嘉義市政府交通處臉書）

實際來到現場，只見若機車停在格子內，因格子長度不夠，機車尾端還會凸出來到人行道，擋到行人通行。由於附近鄰近檜意生活村，遊客也不少，市府如此規劃是為了行人安全，未料引起網友批評。

對此，交通處科長賴義龍受訪指出，如果人行道和機車格空間交換，會有兩個缺點，第一是行人走著走著一定會撞到燈桿，如果是一群人也無法繞開；再加上如果機車格在外，會壓縮車道空間。市府說，這是考量後最好的折衷做法，呼籲騎士在停車時能禮讓行人。王廣禮也說，設置該人行道對行人很有幫助，他們也很快樂在找想要玩的景點。

▼市府呼籲騎士在停車時能禮讓行人。（圖／東森新聞）