一次增7例本土「6例感染源不明」　指揮中心：疫情以來單日最高

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增7例本土病例，其中有6例屬於感染源不明，1例是機師案1187同住家人。指揮中心也證實，今天一次新增7例本土，是疫情以來單日最高。

案1201為本國籍40多歲女性，為案1187同住家人，近期無出國史，無疑似症狀，因案1187檢驗確診，5月9日經衛生單位安排採檢後居家隔離，並於今日確診（Ct值22），目前初步掌握個案接觸者3人，皆已匡列為案1187之接觸者，故不重複匡列。

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案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20），立即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），還有10人檢驗中。衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場之人員調查匡列。

案1208、案1209及案1211為案1202同事（案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25），皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客（Ct值12），30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。

指揮中心指出，該5名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源，因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。

另外，案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18）；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。