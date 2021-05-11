本土案+7突破「單日最高紀錄」！鄉民點名4事件：誰該負最大責任？

記者黃可昀／綜合報導

今日（11）本土確診案新增7例，成為疫情發生到現在「單日」最多本土案的紀錄，原本民眾以為疫情已經獲得控制，相關單位也在調查中，沒想到卻快速升溫，許多人都擔心「不明感染源」的病例造成社區感染，使得狀況越來越難掌握，網友紛紛討論「本土一口氣+7到底誰要負責？」

▲疫情警戒提升到第二級。（示意圖／記者呂佳賢攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT表示，今天本土一口氣新增7例，全民都相當擔心，這波破口有可能成為防疫轉捩點，「而且不只是雙北跟桃園，現在南部、宜蘭也有案例」，因此想探討，這次本土確診案暴增來源為何，該檢討華航機師？民眾鬆懈？母親節五一連假？還是數百人參加的中職賽事？

許多網友指出，無論造成社區感染的關鍵為何，只要每個人都戴好口罩落實防疫，不要給病毒傳播的機會，即可止住這一波擴散，「你各位口罩戴好啊，該收心了」、「自己的生命自己負責，出門戴口罩」、「民進黨放寬居家檢疫難辭其咎，不過民間歌舞昇平也是事實」、「怎麼越熱傳染越多，病毒是不是變了？」

據了解，中央流行疫情指揮中心今天記者會提到，新增的7例本土案例中，有6例屬於「不明感染源」，其中5例在宜蘭羅東、1例在蘆洲、1例則是機師家人，疫情警戒從原本的0級提升到「二級警戒」，務必配合指揮中心公布的6大措施，實施4周後，將於6月8日視情況決定是否調整警戒等級。

▼指揮中心宣布提升疫情警戒至第二級。（圖／指揮中心提供）

