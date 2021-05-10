日媒最新民調：近6成日本人認定「東奧應停辦」！　百人遊行抗議

▲百名日本民眾遊行抗議，訴求東奧應該停辦。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本新冠疫情仍舊嚴峻，在東京奧運田徑測試賽9日登場之際，約有百人在周邊遊行抗議，訴求停辦東奧，另據讀賣新聞最新民調，約有59％民眾認定應該停辦今夏的東京奧運暨帕運。面對民間質疑聲浪，首相菅義偉強調，首要任務是保護日本人民的生命健康，「從來沒把奧運放在第一順位」。

綜合路透、共同社等外媒報導，東奧田徑測試賽9日在東京國立競技場空場舉辦，總計350名選手參加，另有1600名相關人員到場，並以東奧屆時正式登場的防疫規格來進行賽事，包括事前檢驗、區分動線等。

但面對嚴峻新冠疫情，許多日本民眾主張，疫情早已造成醫療體系資源緊繃，東奧應該停辦，約有百人9日現身國立競技場場外遊行抗議，手舉「比起奧運，應優先守護人命」等標語表達訴求。

此外，讀賣新聞最新民調也顯示，支持舉辦東奧的民眾僅39%，多達59%的人認為東京奧運暨帕運應該要停辦。統計指出，在現階段實施緊急事態的東京都、大阪府、京都府、兵庫縣、愛知縣、福岡縣6都府縣之中，64%認定東奧應該停辦，而奧運會主辦地東京民眾則有61%認為應該停辦。

日本首相菅義偉在議會被問及此事時重申，國際奧委會對奧運會是否舉辦擁有最終決定權，政府職責在於採取措施確保奧運安全舉行，「我從來沒把奧運放在第一順位，我的首要任務在保護日本人民的生命與健康，必須首先防止疫情蔓延。」

▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

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