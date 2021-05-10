7台人買遊艇返台未申請　疫情指揮中心：蒐集事證依法裁處

▲7台人從馬來西亞開船回台，未依照防疫等規定事先申請，將面臨調查蒐證。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社記者陳婕翎台北9日電

一艘購自馬來西亞遊艇昨天駛回安平港，船上7名台籍人士下船遭拒，指揮中心今天表示，該船未依規定事先申請辦理入境檢查，將檢視入港及停泊是否違失，依蒐集事證依法裁處。

中央流行疫情指揮中心晚間10時30分發布新聞稿，文中說明整起事件來龍去脈。昨天一艘馬來西亞籍阿弗桑特提1號由台籍人士駕駛返台，卻未依照防疫及商港法規定事先申請在國際商港管制區辦理各項入境檢查，經海巡署人員發現要求改正。

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指揮中心表示，依防疫規定，外籍遊艇必須進入國際商港管制區檢疫，阿弗桑特提1號原預定直接進入興達港，由於興達港並非國際商港，所以該船改航向安平港，臨時於昨天上午8時16分向航港局申請進港預報。

雖該船不符商港法規定，但航港局基於協助立場，仍執行進港審查作業，卻又出現申請資料缺漏，於上午9時54分通知船長補正資料，船長於上午11時22分完成補件後，航港局即通過進港申請審核。

經查該船上午10時26分抵達安平港外海，下午1時左右通過安平港信號台，前往高雄港務分公司安平港營運處指泊17號碼頭靠泊，但17號碼頭碰墊較大，船長擔心靠泊船隻會受損，安平港營運處再改指泊13號碼頭，結果船長仍有疑慮，將船航向港口北護岸海巡安檢碼頭。

之後船長又自行將該船航向亞果遊艇碼頭並停靠。因亞果碼頭區並非管制區，無法執行各項安檢作業，經協調，營運處再指泊該船移靠港警辦公室前側水域警艇停泊區7號碼頭旁邊。

指揮中心表示，該船昨天晚上9時30分靠妥7號碼頭，相關單位進行通關及檢疫作業。晚上11時40分疾管署南區管制中心完成遊艇上5名台灣人開立居家檢疫書，移民署辦理5人入境，另2名船員留船至5月10日再處理居檢事宜。

指揮中心強調，政府相關單位均依規定執行該船進港、通關及防疫等作業，杜絕防疫可能破口。後續將檢視該船入港及停泊是否有違失情形，將依蒐集事證依法裁處。