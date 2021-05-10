柯文哲存款增167萬！出清中國名稱基金　「無不明財產來源」

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者黃巈禾／台北報導

監察院10日公布最新一期廉政專刊，台北市長柯文哲和妻子陳佩琪存款為2249萬1859元，較上次申報增加167萬4146元，值得注意的是，還特別備註，有中國、大中華名稱的基金已全數出清，無任何不明的財產來源。

根據柯文哲去年底申報的財產資訊，土地部分，柯文哲僅有一筆2008年取得的新竹市隆恩段的耕地，面積為2309.41平方公尺，換算下來近700坪。陳佩琪名下有8筆土地，2011年取得的台北市大安區金華段的6筆土地，為自用房屋的坐落基地，另於2016年繼承2筆澎湖縣馬公市馬公段的土地。

建物部分，柯文哲名下僅有一筆位於新竹市隆恩段的農舍，面積234.14平方公尺，換算下來約71坪。陳佩琪名下有5筆土地，包括台北市大安區金華段3筆，其中2筆是自用房屋的共同使用部分，還有2筆為公同共有的澎湖縣馬公市馬公段建物。

存款部分，柯文哲夫妻共有2249萬1859元，相較於上次申報的2081萬7713元，增加167萬4146元。此外，兩人持有價證券182萬8756元，相較於上次申報的223萬5797元，減少40萬7041元。

柯文哲財產申報中特別備註，「去年投資之基金，約1成有中國、大中華名稱，今年已全數出清。現金只有旅遊剩餘之若干外幣和約三萬家用台幣，總數少於十萬，不超過現金 100 萬之申報額度。夫婦之收入來源均來自市府薪資和醫院收入，年初尚有版稅收入，均留有機關、出版商之給付證明，重申無任何不明之財產來源」。