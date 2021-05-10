居檢資料中央、地方不同步？　柯文哲：羨慕其他縣市都沒事

記者袁茵／台北報導

華航機師確診案擴大，其中案1102發生在成功國宅，但檢疫期間，北市府、基層民政單位似乎都不知情，到確診後才收到資料，讓台北市長柯文哲質疑，中央地方不同步。台北市議員陳重文質疑，若這是系統性破口，那為什麼其他縣市沒此問題？柯文哲則笑說，自己很羨慕其他縣市都沒事。





▲柯文哲、黃珊珊赴市議會進行專案報告。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲10日赴台北市議會進行專案報告，陳重文表示，陳時中5日記者會提及，居家隔離者會通知民政和警政單位協助，陳時中強調民政警政都知道，那北市到底有沒有關於案1102的居檢資料？台北市副市長黃珊珊回覆，北市衛生局接到通報後知道，但居家檢疫不會有資料，接到確診才會有資料。

陳重文質疑，陳時中是不是在黑台北市、黑柯文哲，甚至成為「甩鍋部長」？柯文哲則表示，防疫一年多了，還是肯定台灣防疫成功，但該補的破洞要補起來，這是一個破洞，機組人員歸交通部，交通部沒辦法管，又授權航空公司自己處理，從桃園醫院、諾富特到華航事件，是一連串破口，希望趕快回去解決。

陳重文批評，柯文哲不再向以前一樣大砲，只願在臉書上發文，會不會派人去行政院會告知？黃珊珊說，本週四會去說明。

陳重文質疑，是因為柯文哲是台北市長，還是因為柯文哲是民眾黨主席，所以中央不給資料？還是其他縣市也沒資料？柯文哲緩頰，「應該是都沒有啦！」這是一種系統性破口。

陳重文批評，如果是系統性破口，那為什麼其他縣市沒有這個問題？台北市很可憐。這時柯文哲則突然竊笑，表示「不會啊！我很羨慕。」陳重文詢問，是羨慕其他縣市嗎？柯文哲說「對啊都沒事。」