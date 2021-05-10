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曾因馬英九特別費入獄！余文被爆涉趙介佑案　政風：這2天會訪談

▲▼柯文哲赴市議會進行專案報告,台北市兵役局局長傅永茂(左)。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲赴市議會進行專案報告，台北市兵役局局長傅永茂（左）。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市黨部黨員趙介佑涉毒案風波延燒，被起底2月26日從花蓮監獄，請調到住家附近的北投區公所調解委員會服役，且調職公文可說是超快速，3月3日就被北市兵役局核定。外傳核定此案的承辦人，就是曾涉入前台北市長馬英九特別費案的前市府秘書余文，現在又要面臨市府政風處調查。對此，台北市長柯文哲驚訝的說，自己不曉得余文在兵役局。

余文因為馬英九特別費案服役12年，出獄後應試兵役局助理員錄取回鍋，10日被傳出，就是承辦趙介佑兵役的人。對此，北市政風處長沈鳳樑證實，余文確實是此替代役案的承辦人，這一兩天會訪談對方，不過目前無法斷定余文有疏失。

柯文哲10日上午赴台北市議會進行專案報告，被問及余文又要被調查，柯文哲驚訝的說，「誰？余文又要被調查？他在兵役局喔，我還不曉得，哎唷怎麼會這樣⋯」

隨後，柯文哲被台北市議員汪志冰詢問，北市兵役局到底有無掌握趙介佑案相關細節？柯文哲回應，時程上看起來還OK，沒有特別快，「因為我們速度都很快。」汪志冰質疑，趙介佑有曾經逃逸背景，為什麼可以秒調北投區公所？都不用調查嗎？柯文哲表示，不來上班還是移送地檢處，所以又變成逃兵了。

關於余文，汪志冰說，對方真的是有夠衰，這次又有他的事情，到底民進黨有沒有給余文壓力？北市兵役局長傅永茂回應，沒有任何壓力，更沒有任何關說。

▼台北市議員汪志冰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼0409台北市議會,台北市議員汪志冰。（圖／記者李毓康攝）

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