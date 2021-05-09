公文跑得比病毒慢　柯文哲酸陳時中：是我們的錯嗎？





▲柯文哲出席「謝謝媽咪來場浴佛SPA法鼓山辦心靈環保家庭日」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心7日揭露，早在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，結果在跑公文期間就爆發疫情，遭專家批評，而指揮官陳時中則說，公文確實不會跑得比病毒快。對此，醫師出身的台北市長柯文哲9日酸說，「公文跑得比病毒慢，是我們的錯嗎？」

柯文哲9日出席「謝謝媽咪來場浴佛 SPA 法鼓山辦心靈環保家庭日」活動，致詞時提及，現在新冠肺炎疫情相當嚴重，用聖嚴法師的話，面對它、接受它、處理它、放下它，希望疫情早點過去，讓大家恢復正常生活；而今天也是母親節，祝福全天下媽媽們母親節快樂。

會後，柯文哲被問到怎麼過母親節？會不會回新竹？他表示，「還是要啦！會啦會啦會啦！」

至於指揮中心表示，AZ疫苗打1劑就有86％保護力，柯文哲提及，疫苗不夠就打一次，但要看疫苗夠不夠，86％但有效期會縮短，打第二劑Cover（保護）時間比較長。

針對早在2月就有民眾檢舉，諾富特飯店一館「混住」，使外界質疑「病毒跑得比公文還快」；陳時中則回應，公文確實不會跑得比病毒快，否則病毒就不會這麼難控制。對此，柯文哲聽聞問題後酸說，「哇！那公文跑得比病毒慢，是我們的錯嗎？」

另外，由台灣外籍工作者發展協會與印尼穆斯林團體預計於13日清晨舉辦的開齋日儀式，因疫情緣故所以取消，但北市16日在大安森林公園慶祝開齋節的活動卻沒取消。柯文哲強調，要看這週的變化，下週的事情，可以週三、週四再決定。