快訊／國防部報告曝光2月開始吃美豬　合約到2022年

▲國防部證實，已將美豬購入，但強調不含萊劑（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，但海軍左營副供站今年初正式購入美豬。根據國防部送達立法院外交及國防委員會的專案報告指出，國防部是在2020年2月26日開始採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年。

有海軍官兵日前在「靠北長官2021」臉書專頁PO照發文，爆出有部分進口美豬，產品外箱包裝上雖註明原產地為台灣，但內包裝原產地確標示美國，且還是用疑似貼紙的東西貼上。對此，國防部4日出面證實此事，但強調食品的標示符合衛福部規範，且送驗後確認不含萊克多巴胺。

立法院10日邀請國防部部長、衛生福利部次長、財政部次長報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」，並備質詢。

根據國防部報告指出，國軍副食採購的品質規格，包括豬、雞、鴨肉，均須經CAS台灣優良農產品標章認證，並具防檢局屠宰衛生合格證明，副食供應中心依此訂定採購合約自2020年1月1日至2022年12月31日後續，仍將按此原則辦理採購；而牛肉須檢具檢疫證明或進口證明，且不得自狂牛症疫區進口，同時需符合動物用藥殘留標準。

進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，（合約自2020年2月26日至2022年2月25日）、罐頭食品（合約自2020年8月26日至2022年8月25日），萊克多巴胺應為「未檢出」，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至2022年，仍須依約執行。

國防部強調，後續加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，於副食供應中心投單系統公告，讓各單位在採購食材時，知道廠商食材來源是國內或是國外哪一國家，國軍各單位都能按照需求去選擇；後續辦購以最有利標為主，針對使用國產食材原料、認證標章等，列為「評選項目配分表」加分項目，以提升副食品質。

國防部並指出，有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於2021年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」之條款及罰則。另持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠，並宣導國軍各單位，為避免爭議，宜優先採購國產食材。

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