　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國防部報告曝光2月開始吃美豬　合約到2022年

▲蔡英文校閱海軍陸戰隊，漢光演習。（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

▲國防部證實，已將美豬購入，但強調不含萊劑（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，但海軍左營副供站今年初正式購入美豬。根據國防部送達立法院外交及國防委員會的專案報告指出，國防部是在2020年2月26日開始採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年。

有海軍官兵日前在「靠北長官2021」臉書專頁PO照發文，爆出有部分進口美豬，產品外箱包裝上雖註明原產地為台灣，但內包裝原產地確標示美國，且還是用疑似貼紙的東西貼上。對此，國防部4日出面證實此事，但強調食品的標示符合衛福部規範，且送驗後確認不含萊克多巴胺。

立法院10日邀請國防部部長、衛生福利部次長、財政部次長報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」，並備質詢。

根據國防部報告指出，國軍副食採購的品質規格，包括豬、雞、鴨肉，均須經CAS台灣優良農產品標章認證，並具防檢局屠宰衛生合格證明，副食供應中心依此訂定採購合約自2020年1月1日至2022年12月31日後續，仍將按此原則辦理採購；而牛肉須檢具檢疫證明或進口證明，且不得自狂牛症疫區進口，同時需符合動物用藥殘留標準。

進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，（合約自2020年2月26日至2022年2月25日）、罐頭食品（合約自2020年8月26日至2022年8月25日），萊克多巴胺應為「未檢出」，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至2022年，仍須依約執行。

國防部強調，後續加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，於副食供應中心投單系統公告，讓各單位在採購食材時，知道廠商食材來源是國內或是國外哪一國家，國軍各單位都能按照需求去選擇；後續辦購以最有利標為主，針對使用國產食材原料、認證標章等，列為「評選項目配分表」加分項目，以提升副食品質。

國防部並指出，有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於2021年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」之條款及罰則。另持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠，並宣導國軍各單位，為避免爭議，宜優先採購國產食材。

▼國民黨推出「公投早安圖」系列圖文。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨推出「公投早安圖」系列圖文。（圖／國民黨臉書）

ET快訊
好市多大叔路過狂唸：比水便宜！　2寶媽跟買「白水」回家一看糗
快訊／國防部報告曝光2月開始吃美豬　合約到2022年
如綁豬！少婦偷情小鮮肉12年前遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字
5歲女童腦死！親舅到院喊：器官全捐了　一場怪夢「受贈者全死光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文稱阿扁承諾開放萊豬　國民黨：你還能相信什麼？

快訊／國防部報告曝光2月開始吃美豬　合約到2022年

國防部動用第一預備金1216萬　委託救總修繕「泰北國軍忠烈墓園」

印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

蔡英文承諾當爸媽「神隊友」　要貫徹0-6歲國家跟你一起養

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

蔣萬安曬母年輕照…網友大讚超正　兒時萌樣也曝光

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

蔡英文稱阿扁承諾開放萊豬　國民黨：你還能相信什麼？

快訊／國防部報告曝光2月開始吃美豬　合約到2022年

國防部動用第一預備金1216萬　委託救總修繕「泰北國軍忠烈墓園」

印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

蔡英文承諾當爸媽「神隊友」　要貫徹0-6歲國家跟你一起養

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

蔣萬安曬母年輕照…網友大讚超正　兒時萌樣也曝光

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

翡翠水庫蓄水量跌破70％！比去年少四分之一　8月前hold住警戒線

吳夢夢砸百萬…從18歲開始整型！動正顎手術「前後對比」公開

少婦泡網咖認識小7歲鮮肉！討歡心手法曝　他動殺機只因嫌太黏

蔡英文稱阿扁承諾開放萊豬　國民黨：你還能相信什麼？

母親節過的很知性　桃園新住民家庭參訪新屋石滬館認識客家文化

林德為了一隻老鼠跟隊友爭吵？　連大都會總管都不信

瘋電影／媽哩媽哩烘　不能吃豬肉的女孩愛上賣豬肉男孩

好市多大叔路過狂唸：比水便宜！　2寶媽跟買「白水」回家一看糗了

快訊／高鐵部分列車延誤　桃園站一度「道岔訊號異常」

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

國防部證實2月開始吃美豬　報告曝「合約到2022年」

增加育兒福利　蘇貞昌祝母親節快樂

印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

國防部動用第一預備金1216萬　委託救總修繕「泰北國軍忠烈墓園」

蔡英文承諾當「神隊友」　貫徹0-6歲國家跟你一起養

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

蔣萬安曬母年輕照　兒時模樣超萌

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

幫許崑源女兒喬車位未果　店家遭飆罵「囂張三小」

諾富特飯店又爆員工穿「雨衣」送餐

空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：現在是「被統」

雲豹甲車偷換掉陸製零件、底盤漏油？　國防部

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

采子神隱24天首發聲！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面