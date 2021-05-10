華航諾富特案再增確診　陳時中取消立院備詢「急召開防疫會議」

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會今（10）日邀請衛生福利部、經濟部等部會進行疫苗研發進度、疫調資訊落差等議題進行專題報告並備詢，原訂由陳時中親自上陣，卻在上午8時20許臨時取消，改由次長薛瑞元代理。薛瑞元接受堵訪時表示，部長正在主持臨時召開的重要會議，華航等相關單位均列席，詳情下午會宣布，會議內容跟政策有關，也跟新增個案有關。

華航諾富特案累積31人、7家庭染疫，昨日指揮中心也公布飛行教官夫婦足跡，並將匡列時間從發病日前2日擴大為前3日。

薛瑞元提到，部長是在昨人晚上才知道情況，今天早上臨時召集相關單位開會，有些內容要做確認，也有程序要走。而早上會議內容與疫情有關，也有新增個案。但被問到個案詳情，他僅表示，「下午由部長公布」。

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諾富特因混居等違規事宜，遭觀傳局、桃園市政府開罰100多萬，現又被爆出諾富特員工只穿雨衣送餐。被問到是否要加罰？薛瑞元表示，對以前的事情調查不會這麼快定調，會由交由桃園市衛生局進行調查。兒防疫旅館員工在提供服務過程要怎麼做防護措施？還要對照指引確認。

上午立院堵訪媒體也詢問美國CDC指引顯示戶外1.8公尺有氣溶膠傳染疑慮、WHA報名截止等議題。薛瑞元表示，是否要更新防疫指引，還有待專家會議討論；WHA雖然到今天截止，但衛福部會努力到最後一刻。

▲衛福部次長薛瑞元。（圖／記者嚴云岑攝）