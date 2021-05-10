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夫妻吵架竟「引火焚身」與床單燒成一片　丈夫緊急救人雙雙燙傷送醫

▲▼竹林路一對夫妻疑發生爭執，女方引燃床單自焚，其丈夫在救火期間也遭灼傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消到場發現火勢已被撲滅，但夫妻2人均被灼傷，被送醫急救。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市永和區10日凌晨0時許，一對住在竹林路月租套房5樓的夫妻，疑因細故發生爭執，女方突然動手燒床單，火勢順著床單竄燒到婦人身上，而她的丈夫見狀，立即拿滅火器滅火，但自己身體也多處遭到燙傷，夫妻雙雙被送往醫院急救後暫無生命危險。警方已在事發現場拍照採證，並派員到醫院了解案情，全案將依公共危險罪嫌進行偵辦。

據了解，事發時蔡姓女子（42歲）與其蔣姓丈夫（49歲）疑因細故爆發激烈衝突，2人在月租型套房內吵得不可開交，蔡女竟在盛怒下引燃床單，火勢順著床墊蔓延開來，火舌一度延燒到蔡女身上，蔣男見狀立即持滅火器滅火，慌亂中自己也遭灼傷，濃煙隨後觸動2樓的火警授信器，警消進而獲報到場。

▲▼竹林路一對夫妻疑發生爭執，女方引燃床單自焚，其丈夫在救火期間也遭灼傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼竹林路一對夫妻疑發生爭執，女方引燃床單自焚，其丈夫在救火期間也遭灼傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在場圍起封鎖線進行採證，釐清確切的起火原因。（圖／記者游宗樺翻攝）

當警消入屋查看時，發現套房內火勢已熄滅，但寢具、床架及部分牆面遭大火熏黑，蔡女臉部及手部共有約18％面積的2度燒燙傷，而蔣男身上則有20％面積的1度燒燙傷，2人意識清醒分送往雙和醫院、新店慈濟醫院急救，暫時無生命危險。

警方在事發套房門口拉起封鎖線採證，派員到醫院了解案情，同時聯絡雙方家屬以釐清2人近日互動情形。初步判斷燃燒面積約為1平方公尺，確切起火原因有待火場調查釐清，全案將依公共危險罪進行偵辦。

▲▼竹林路一對夫妻疑發生爭執，女方引燃床單自焚，其丈夫在救火期間也遭灼傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲房內床墊一角遭燒毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

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