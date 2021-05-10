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大園仁壽宮公演「神農觀天」　越配姐妹協助素人演員粉墨登場

▲大園仁壽宮公演「神農觀天」，越配姐妹協助素人演員粉墨登場。（圖／記者楊淑媛攝）

▲大園仁壽宮公演「神農觀天」，越配姐妹協助素人演員粉墨登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區仁壽宮為慶祝母親節，9日晚間由董事長、前立委陳根德，率信眾30餘人於廟埕演出「神農觀天」大戲，吸引千人看戲。為了演出美好，仁壽宮徵求義工化妝師，桃園市越配權益促進會獲悉，由創會長馮玉英和現任理事長阮慶漓帶領姐妹前往協助彩妝並表示，第一次參加廟方舉辦大戲活動，能了解台灣文化，融入在地很有意義。▲大園仁壽宮公演「神農觀天」，越配姐妹協助素人演員粉墨登場。（圖／記者楊淑媛攝）

▲前立委陳根德(右）生平第一次演戲和化妝，覺得很新奇。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市越配權益促進會創會長馮玉英表示，大園區仁壽宮供奉主神感天大帝有醫神敬稱，廟方以弘揚忠孝文化精神為信念，是地方上的大廟，母親節當天舉辦「神農觀天」大戲，她獲悉需多名化妝師來為參加演出的素人化妝，因協會姐妹會都很重視孝道，經理事長阮慶漓和有彩妝証照的姐妹陳氏輕、專業美容師張玉富、妤柔等姐妹支持，犧牲母親節假日，自備彩妝用品專程到仁壽宮為參與演出者化妝。▲大園仁壽宮公演「神農觀天」，越配姐妹協助素人演員粉墨登場。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼市議員徐其萬演出文昌帝君，第一次演戲也第一次化妝。（圖／記者楊淑媛攝）▲大園仁壽宮公演「神農觀天」，越配姐妹協助素人演員粉墨登場。（圖／記者楊淑媛攝）

馮玉英說，對於越配姐妹而言，這也是她們第一次參與廟會公益活動，擔任彩妝師工作，不僅是學習也是付出，把握機會了解台灣文化，讓她們很開心。「神農觀天」大戲由前立委陳根德演出神農氏、市議員徐其萬演出文昌帝君、橫峰里長許琇筑演出九天玄女、橫峰里社區發展協會前理事長羅志全演出伏羲大帝、退休校長陳根深演出有巢氏、前大園里里長許文芳演出燧人氏…參與演出者共同表示，粉墨登場是他們生平的第一次，感到很特別。▲大園仁壽宮公演「神農觀天」，越配姐妹協助素人演員粉墨登場。（圖／記者楊淑媛攝）

▲羅志全說，這是我第一次演戲和化妝，很開心。（圖／記者楊淑媛攝）

「神農觀天」大戲於仁壽宮廟埕演出，祈請醫神神威讓疫情早日退散。廟方除發送防疫口罩，加強防疫措施，並致贈來看戲的80歲以上長輩蛋糕，看戲民眾每人祈福饅頭，另有100份以上摸彩品供同樂。

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