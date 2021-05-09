快訊／紐約時代廣場驚傳槍響！　「2女1童中彈」人群瞬間四散狂奔

▲紐約時代廣場傳槍響 。（圖／路透）

文／中央社紐約8日綜合外電報導

美國警方表示，熙熙攘攘的紐約「時報廣場」（Times Square）今天下午驚傳槍響，導致兩名女性和一名4歲女童受傷，當局目前正在調查這起事件。

紐約市警察局（NYPD）發言人告訴法新社，這起槍擊案發生在下午5時（台北時間9日清晨5時）前不久，事發地點為44街與第七大道交叉處。

Breaking: Streets surrounding Times Square are closed to traffic in midtown Manhattan after a woman and child were shot. The suspect is reportedly on the loose. pic.twitter.com/PhisbJw6YT — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 8, 2021

發言人說，3名受害者已被送往曼哈頓醫院治療，性命無虞。

警方目前尚未逮捕任何人，僅表示「調查仍在進行當中」，未提供進一步細節。

根據時報廣場聯盟（Times Square Alliance）最近公布的報告，這個地區在2021年第一季通報25起暴力犯罪事件，高於2020年同期的17起。

官方資料顯示，自非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年5月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察以膝蓋壓頸致死後，針對警察暴力的抗議活動遍地開花，紐約槍擊事件也急劇增加。整體犯罪率較同期上升了30%。