快訊／紐約時代廣場驚傳槍響！　「2女1童中彈」人群瞬間四散狂奔

▲紐約時代廣場傳槍響 。(圖/路透)

文/中央社紐約8日綜合外電報導

美國警方表示,熙熙攘攘的紐約「時報廣場」(Times Square)今天下午驚傳槍響,導致兩名女性和一名4歲女童受傷,當局目前正在調查這起事件。

紐約市警察局(NYPD)發言人告訴法新社,這起槍擊案發生在下午5時(台北時間9日清晨5時)前不久,事發地點為44街與第七大道交叉處。

Breaking: Streets surrounding Times Square are closed to traffic in midtown Manhattan after a woman and child were shot. The suspect is reportedly on the loose. pic.twitter.com/PhisbJw6YT