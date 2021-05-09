　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

又忘關鏡頭！女老師上課突轉頭忘情「舔男伴乳」　全班看傻眼

男性,男人,用電腦,打電腦,看A片（圖／達志／示意圖）

▲疫情持續蔓延，許多學校改以網路授課，但卻鬧出許多笑話。（圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

受到新冠疫情壟罩，全球許多國家都開始實行線上教學，不過也因此發生了許多「Zoom鬧劇」。美國紐約就有一名中學女老師上課時，在視訊鏡頭打開的情況下，突然開始吸吮一旁打赤膊男子的乳頭，隨後又若無其事地開始與學生討論作業，整段過程全被學生們側錄下來。據悉，這個荒謬行為發生在「下課前」，目前該名老師已經受到處分。

根據《紐約郵報》獨家報導，紐約市知名學府哥倫比亞中學（Columbia Secondary School for Math, Science, and Engineering）一名教授西班牙語的37歲女老師阿曼達（Amanda K. Fletcher）2020年9月30日在一堂線上課程中，不但中途大嗑義大利麵，上課上到一半，甚至突然將頭塞到一旁不明男子的胸口上，震驚所有在線學生。

▲比爾森正忘情與男友親熱，絲毫不知道自己忘了關鏡頭。（圖／推特／@godswayosmo）

▲迦納先前也有一名高材生女大學生上網課時忘關鏡頭，與男友發生親密行為。（圖／推特／@godswayosmo）

只見一旁的男子上半身裸露，而阿曼達將頭靠近後，便突然開始忘情吸吮對方的乳頭，整個畫面全都被視訊鏡頭拍下，即時「直播」給所有學生。過沒多久後，阿曼達才滿足地將頭移開，並重新開始上課，與學生討論作業。

據相關單位調查，這段荒唐的行為發生在下課的12分鐘前，當時所有學生都還在線。事件爆發後，阿曼達並未針對她的脫序行為做出任何解釋，並拒絕接受相關單位的調查，然而目前已經遭到處分。調查單位表示，未來將會加強線上課程的相關規定，嚴格要求老師不可以在課堂上飲食、吸菸，同時禁止非課堂參與者出現。

ET快訊
快訊／失控長征火箭墜落地球！　位置曝光
OL貼窗啪啪片外流！　LINE群瘋傳身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又忘關鏡頭！女老師上課突轉頭忘情「舔男伴乳」　全班看傻眼

不斷更新／美太空司令部證實：長征五號火箭「已入大氣層」！

長征五號最新動態！美軍曝「據報已經墜落」　即將重返大氣層

蘇格蘭民族黨4度勝選！「脫英派」成主流勢力　最快2023辦獨立公投

台灣「金鑽鳳梨」完勝日本哈密瓜！　日大飯店主廚狂讚：最棒水果

快訊／紐約時代廣場驚傳槍響！　「2女1童中彈」人群瞬間四散狂奔

海王星「下鑽石」！最新研究曝外星球也降雨　和地球雨滴大小相近

印度驚現「3532種令人擔憂的變異病毒」！　專家指第3波疫情將來襲

美支持放棄疫苗專利保護！　歐盟憂反而讓中、俄得利

日輸送250萬桶汽油！美頂尖燃油管線公司遭駭客網攻　急關全部網絡

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

又忘關鏡頭！女老師上課突轉頭忘情「舔男伴乳」　全班看傻眼

不斷更新／美太空司令部證實：長征五號火箭「已入大氣層」！

長征五號最新動態！美軍曝「據報已經墜落」　即將重返大氣層

蘇格蘭民族黨4度勝選！「脫英派」成主流勢力　最快2023辦獨立公投

台灣「金鑽鳳梨」完勝日本哈密瓜！　日大飯店主廚狂讚：最棒水果

快訊／紐約時代廣場驚傳槍響！　「2女1童中彈」人群瞬間四散狂奔

海王星「下鑽石」！最新研究曝外星球也降雨　和地球雨滴大小相近

印度驚現「3532種令人擔憂的變異病毒」！　專家指第3波疫情將來襲

美支持放棄疫苗專利保護！　歐盟憂反而讓中、俄得利

日輸送250萬桶汽油！美頂尖燃油管線公司遭駭客網攻　急關全部網絡

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

變電箱旁一條「超飽滿法國麵包」掉地上　網見翻車畫面笑：烤焦了

快訊／屏東滿州轎車失控「撞破水泥磚牆」！　車頭爛毀2傷送醫

訴訟案曝AppStore審核數據　4成應用程式遭拒絕上架

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面　網見表情太反差：完勝了

吳念庭持續出賽戰軟銀　先發改守三壘大關

「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

吳夢夢認了整型！　「術後20天」沒人發現…她親曝自拍近照

麥當勞「隱藏好物」曝光！只要39元　老饕：員工餐必點

根本「蚊子館」！居檢女住檢疫替代所遭咬滿頭包　中市府回應了

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

撞破嬌妻睡小王！他下跪驚知以前睡更多人

6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流

北韓AV禁片外流！清純派「國民女優」遭處決

起床驚見陌生人在廚房吃麵　屋主：然後他就死掉了

印度煉獄！樣本驚現「3532種令人擔憂的變異病毒」.

長征五號火箭今重返大氣層！　最新時間點曝

同事吃披薩不揪！單親媽怒告霸凌獲賠89萬

大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」

長征5火箭9日凌晨返回大氣層　分析一次看

外星球降雨成分大不同！　和地球雨滴大小相近

汽車炸彈襲喀布爾西區學校　55死逾150傷

美頂尖燃油管線公司遭駭客網攻　關閉全部網絡

快訊／紐約時代廣場驚傳槍響！　2女1童中彈

美挺放棄疫苗專利！　歐盟憂中、俄得利

更多熱門

相關新聞

快訊／紐約時代廣場驚傳槍響！　2女1童中彈

快訊／紐約時代廣場驚傳槍響！　2女1童中彈

美國警方表示，熙熙攘攘的紐約「時報廣場」（Times Square）今天下午驚傳槍響，導致兩名女性和一名4歲女童受傷，當局目前正在調查這起事件。

美頂尖燃油管線公司遭駭客網攻　關閉全部網絡

美頂尖燃油管線公司遭駭客網攻　關閉全部網絡

對北韓別太仁慈！美前助理國務卿向拜登喊話

對北韓別太仁慈！美前助理國務卿向拜登喊話

4歲童「霸氣下單」918根海綿寶寶冰棒！

4歲童「霸氣下單」918根海綿寶寶冰棒！

美軍劫校車　遭小學生包圍質問到崩潰　

美軍劫校車　遭小學生包圍質問到崩潰　

關鍵字：

視訊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

第二波水逆來了！5星座慘成重災戶

三上悠亞才第二！　現役AV女優排行公開

雞排妹、陳沂深夜直播吵架！1.5萬人圍觀

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

雞排妹又狂call！陳沂直接公布號碼掀議

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

台南安平帆船7人檢查無發燒等染疫症狀

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面