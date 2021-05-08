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「媽媽我愛您」　台東縣20位模範母親接受表揚　

▲ 台東縣20位模範母親接受表揚。（圖／記者台東縣政府提供）

▲ 台東縣20位模範母親接受表揚。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

為表彰母親們平日對家庭的犧牲奉獻，台東縣政府特遴選出全縣各鄉鎮的模範母親楷模代表，計有台東市劉樹全、陳林寶玉女士等20名，縣府提前於8日由縣長饒慶鈴親自頒獎表揚，其中，台東市93歲的陳林寶玉女士是今年度模範母親裡的長壽媽媽，饒縣長表示，希望模範母親的優良事蹟，能夠改善社會的風氣，也呼籲為人子女者要及時行孝、多多陪伴母親。

饒慶鈴首先恭賀模範母親當選人，並表示，「母親」是上天送給每位子女最好的禮物，媽媽是全年無休、沒有薪水，還要一輩子為孩子及家庭操勞，每一位母親的最大心願，就是希望孩子能夠快樂幸福的成長，能夠有一份安定的工作，可以在家陪伴身邊，以及照顧家裡。每一位母親背後都有動人及感人的故事，在座的模範母親大家都是由各鄉鎮市及村里來選出，是模範中的模範，可以說是全縣母親的表率，藉由大家的優良事蹟，期能改善社會風氣，希望為人子女者要多陪伴、多照顧媽媽，感謝媽媽對我們的照顧及付出。

接著逐一頒獎表揚今年受獎各鄉鎮市村里所選出模範母親，名單計有：台東縣110年度模範母親表揚名單:台東市陳林寶玉(93歲)、綠島鄉蘇鄭登英(88歲)、關山鎮武呂玉蘭(88歲)、卑南鄉陳黃秀專(88歲)、長濱鄉王秋霞(87歲)、台東市劉樹全(84歲)、台東市詹鄭淑(84歲)、台東市張陳益椿(83歲)、東河鄉湯潘秀玉(75歲)、成功鎮林玉妹(72歲)、台東市陳楊月娘(72歲)、太麻里鄉高蘭英(71歲)、達仁鄉呂美麗(69歲)、大武鄉林瓊娥(68歲)、鹿野鄉駱寶蓮(67歲)、蘭嶼鄉呂寶髮(63歲)、海端鄉高秋蘭(61歲)、延平鄉王育美(61歲)、池上鄉林春梅(60歲)、金峰鄉杜美玲(48歲)。

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