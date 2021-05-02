罹癌婦熱愛生命散播大愛　屏東模範母親的故事

▲得獎的美蓮媽媽。（圖／屏東縣政府社會處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與中華民國花藝設計協會屏東縣分會合作，2日上午舉辦模範母親表揚，邀請受表揚模範母親上台走秀，為每一位參加走秀的母親精心設計個別化的花飾，讓20名母親展現屬於自己的個人風格。

▲▼秀華媽媽、美娟媽媽。

社團法人屏東縣啟智協進會推薦獲獎的秀華媽媽，3歲時發燒，未及時就醫導致小兒麻痺，以致須輪椅代步，從小就學習自立生活的她，曾在電子工廠做操作員，也曾從事縫紉，婚姻離異後，獨力撫養孩子成長，兒子目前為署立屏東醫院護理師，後來也慢慢靠自己力量置產買房，有了母子倆的幸福小屋。她常用自身的故事鼓勵著身邊無助的生命，並積極照顧自己的身心靈、勇於付出，學習如何做自己和別人的貴人，把良善的本質傳遞下去。

社團法人屏東縣身心障礙者就業福利協會推薦的美蓮媽媽，今年78歲，雖年輕時學識能力較低，以自身典範堅持身教言教，隨著子女成長後勤奮向上利用夜間時間努力向學，完成國小學歷。也用心讓孩子教育，4個孩子都讀到大學以上，在社會各領域皆為優異的領導階層。雖中年罹患癌症，她不畏病痛折磨依舊熱愛生命，雖有殘缺卻讓他的生命力更旺盛，展開永不向命運低頭的學習動力，持續積極參加大連社區關懷據點活動、社團法人屏東縣身心障礙者就業福利協會志工、五線譜協會等，以實際行動散播大愛。

社團法人屏東縣聲暉聽障協進會推薦的美娟媽媽，在孩子1歲2個月時因為嚴重燙傷治療而損傷聽力，漫長的救治療程幸而有政府的生活津貼補助，讓她在孩子治療與復健的路上能無後顧之憂地專心陪伴孩子渡過十數場的開刀與無數次的復健，在經濟拮据的情況下，獨力扶養女兒20餘年，一路來，就醫、就學、生活鎖事等皆親力親為。她培養孩子一技之長，孩子也在書法美學天份頗高，頻頻拿下全國第一名或第二名、日本書法比賽第四名，作品還留在日本巡迴展覽1個月。該協會每年辦理現場揮毫贈春聯活動，她總是鼓勵女兒貢獻所學，並借由該有意義的活動，培養、教育孩子回饋、奉獻社會的觀念。

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