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7大人氣禮物引起媽媽們熱烈討論　母親節送禮不用煩惱了

▲▼母親節,Oral-B,電動牙刷,媽媽,禮物,牙齒。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲母親節送禮，挑對禮物可以送進媽媽的心坎裡，不過禮輕情意重，只要有心，媽媽一定能感受到。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

本周日（5/9）就是母親節，為了感謝媽媽平日的辛勞與付出，不少人會準備一份禮物送上驚喜，但不曉得該送什麼才能送進心坎裡的話，不妨參考「媽媽族群」在網路上熱烈討論的7大禮物，作為送禮指南。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台媽媽們近3個月內的網路討論內容與聲量，整理出「女性且有子女」的媽媽族群，人氣討論的7大禮物品項排行，聲量第1名由「彩妝保養品」拿下，無論是美妝、保養或髮品香水，網路上常見相關愛用品分享、選手請益等文章，每每都能在媽媽族群間引發熱烈討論、高度共鳴。

媽媽族群人氣討論的七大禮物品項排行（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲媽媽們心繫的7大人氣禮物。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

緊追在後的「家電類」，因近年來氣炸鍋、無線吸塵器、掃地機器人等電器用品盛行，煮飯、做家事可以省時省力，使得該類產品成為媽媽們關注焦點之一，拿下第2。其他排行方面，第3～7名依序是：甜點、鞋包、衣著、配件、現金。

媽媽族群人氣討論的七大禮物品項排行（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲媽媽們都在說的6大彩妝保養品。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

在「彩妝保養品」類別中，最獲媽媽們討論的6大聲量品項佼佼者又是哪些？進一步調查並統計後發現，人氣冠軍「香水」獲得大推，除了好聞的味道能讓人擁有一整天的好心情，花香、果香、木質調等味道也都是討論焦點。

第2名「底妝」也很受媽媽們注意，由於產品使用頻率高，相關討論能夠輕易引起廣大女性共鳴，尤其對於能夠「持妝、遮瑕的同時，又保有光澤度」的話題特別感興趣。第3名則是被推為保養聖品的「面膜」，能幫助肌膚快速補水保濕，成為忙碌媽媽們的心頭好。另外，進榜的還有口紅、乳霜、精華液，名列在讓媽媽說不停的6大彩妝保養品之中。

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