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全台僅12人！警政署表揚模範母親　蕭家大門張貼紅榜榮耀鄉里

▲▼全台僅12人獲警政署表揚模範母親，蕭家門口張貼紅榜單榮耀鄉里。（圖／蕭家成提供）

▲▼全台僅12人獲警政署表揚模範母親，蕭家門口張貼紅榜單榮耀鄉里。（圖／蕭家成提供）

記者鄧木卿／台中報導

後天就是母親節，警政署表揚全台12名警察模範母親，其中台中市警察局負責市政府和議會安全維護之責的府會園道警察隊長蕭家成，本人不但是模範警察，妹妹是英文老師，得過全國教師最高榮譽的金駝獎，兄妹倆都被總統當面頒獎，今年母親蕭林月靜也得獎，喜上加喜，母子全是社會典範，保大大隊長王子雄特地前往彰化北斗家中張貼紅紙，榮耀鄉里。

▲▼全台僅12人獲警政署表揚模範母親，蕭家門口張貼紅榜單榮耀鄉里。（圖／蕭家成提供）

蕭家成表示，母親有9個兄弟姐妹，從小就幫忙家裡務農，沒有上學機會，卻養成刻苦耐勞精神，嫁給父親後，盡心侍奉公婆，每天凌晨即起，採收20棟的5層洋菇，採收後再換到種植有3甲地的劍蘭花，農忙之餘，還要拉拔他和弟弟、妹妹長大，任勞任怨，工作量之大非常人所能承受，即使65歲退休後，仍加入村裡環保志工隊，服務鄉里。

蕭說，媽媽2019年就當選彰化縣北斗鎮模範母親，今年警政署表揚全國12名模範母親，媽媽又是其中之一，相當難得，可見一生行誼深受警政署肯定，而保安大隊大隊長王子雄也率領相關主管特地到北斗老家，張貼充滿喜氣的大紅紙，讓母親備感榮耀。

不只媽媽是今年模範母親，蕭家成本人也當選過2012年第48屆的全國模範警察，他妹妹是英文老師，也當選全國教師最高榮譽的金舵獎，兄妹倆都被總統召見當面頒獎，弟弟則是正新輪胎泰國曼谷市的經銷商，兄妹3人都事業有成，對國家都有貢獻，足堪表率。

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