　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

守護長者安全行　虎尾警分局交通宣導吸引近百長者參與

▲今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動。期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察之友會虎尾辦事處主任吳政憲（元進莊公司董事長），代表捐贈10萬元購置LED發光鞋夾、發光臂帶等，提供分送轄內長青食堂的長者使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣65歲以上高齡者人口比例約19.2%，高於全國平均數據16.2%。雲林縣警察局統計2020年全年發生交通事故造成102人死亡，其中65歲以上長者37人、自行車12人、行人8人，今（7）日虎尾警分局舉辦「長者安全行」大型宣導活動，除贈長者LED臂帶、鞋夾之外，警員協助長者於單車上裝設反光設備。

▲今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動。期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動，期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高齡化社會一直有成長之趨勢，雲林縣警察局局長朱宗泰有鑒於高齡者(65歲以上)事故屢屢發生，為落實推廣高齡長者交通安全觀念，將由各分局於各鄉、鎮、市長青食堂舉辦一系列交通安全宣導活動。今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動。期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。

▲今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動。期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員協助長者於單車上裝設照明設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

活動中延續發送雲林縣義交大隊大隊長張松竹先生等善心人士所捐贈的反光條、警示燈、腳踏車照明警示燈組等物品外，雲林縣警察之友會虎尾辦事處主任吳政憲先（元進莊公司董事長），代表捐贈10萬元購置LED發光鞋夾、發光臂帶等，提供分送轄內長青食堂的長者使用，藉由提高長者夜間能見度，進而達到提醒其他用路人注意並禮讓的效果，以期有效降低交通事故之發生。

雲林縣警察局虎尾分局表示，由於高齡者生、心理協調反應能力退化，成為交通事故之高風險族群，呼籲所有駕駛人行經路口一定要謹記「慢、看、停」三大安全守則，並遵守交通規則，共同營造「心中有愛 交通無礙 老人平安 全家幸福」的優質交通環境。

▲今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動。期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員協助長者於電動代步車上裝貼反光條，提高夜間能見度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林工地夜間被趕工　2男揮汗「做壞事」遭活逮

►北港「倒水美人」雕像埋30年　剛出土底座就被偷！竊嫌辯學術研究

►獨／「最乾淨」兇宅現況曝！崔曉菁慘死懸19年　滿屋符咒擋血鞋印

►獨／14歲少女慘死懸案19年！仙姑見警來秒開口：小妹妹跟在你旁邊

ET快訊
快收！foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包　可不可買1
醫師帶2女病患「回家激戰」　妻一進門撞見崩潰
5人聚餐2500元　他拿7折券稱「我不出錢了」全場錯愕
輾警腳風暴被網撻伐！桃園警哀怨請辭　分局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東藝文中心場館晉級！藝術節精選10演出　在地舞團打頭陣

守護長者安全行　虎尾警分局交通宣導吸引近百長者參與

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

內埔警+公所「車輛暫停卡」貼心又窩心　鄉親稱「讚」

登山隊攻玉山遇落石　2男輕傷拒送醫

「蟑螂之亂」警察士氣低落　新北警長黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

「生態服務給付薪水」開跑　新北水梯田最高每公頃可領7萬元

大聲向媽媽說愛「很幸福」！　媒體識讀向下扎根

每人每年最高補助10萬　桃市推動職務再設計服務計畫

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

台東藝文中心場館晉級！藝術節精選10演出　在地舞團打頭陣

守護長者安全行　虎尾警分局交通宣導吸引近百長者參與

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

內埔警+公所「車輛暫停卡」貼心又窩心　鄉親稱「讚」

登山隊攻玉山遇落石　2男輕傷拒送醫

「蟑螂之亂」警察士氣低落　新北警長黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

「生態服務給付薪水」開跑　新北水梯田最高每公頃可領7萬元

大聲向媽媽說愛「很幸福」！　媒體識讀向下扎根

每人每年最高補助10萬　桃市推動職務再設計服務計畫

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

尼泊爾慘成火葬煉獄！新冠日增8千例創新高　專家憂：恐淪下個印度

柯文哲民調諷刺「用買的」　侯友宜用「啄木鳥」開釋

台灣成TOYOTA全球銷售第8大市場！2020年銷14.6萬輛走路都有風

富豪突圍「房地合一新制」　專家建議：高倍數保額保險

核四公投提案人黃士修嗆「法院認證造謠」　楊木火再告！結果出爐

瘦子演唱會來了「攻蛋時間曝光」！　一口氣唱三天...敲破嘻哈新紀錄

超商開賣「冬瓜檸檬」！吸得到蘆薈、椰果太邪惡　還有最新口味拿鐵

空中博格正式上場！　美搭載「大腦」無人僚機成功首飛

愛莉莎莎「台北租屋多半其貌不揚」　逛一圈591…決定砸千萬買房

母親節衝台南！日賞花夜賞螢住五星飯店　寵媽優惠全攻略

地方熱門新聞

台中女孩金門單車環島　擦亮50面反光鏡

登山隊攻玉山遇落石　2男輕傷拒送醫

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

警察士氣低落　黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚

大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」　看戲送好康

屏東監理站提前繳納汽燃費　3重贈獎活動又來囉

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

「生態薪水」開跑　新北水梯田最高可領7萬

內埔「車輛暫停卡」貼心又窩心　鄉親稱「讚」

紅火蟻雲林現蹤咬傷人　西螺大橋下高灘地投藥防制

萬里大鵬國小校慶　牽罟體驗活動打頭陣

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

更多熱門

相關新聞

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

國內新冠肺炎疫情警戒，日前指揮中心已宣布放寬疫苗接種標準，雲林縣衛生局新增四湖鄉、土庫鎮、崙背鄉衛生所施打新冠狀病毒（COVID-19）疫苗，目前連同原有7家特約醫院共有10處疫苗施打地點，衛生局長曾春美呼籲民眾踴躍預約施打。

雲林工地夜間被趕工　2男揮汗「做壞事」遭活逮

雲林工地夜間被趕工　2男揮汗「做壞事」遭活逮

紅火蟻雲林現蹤咬傷人　西螺大橋下高灘地投藥防制

紅火蟻雲林現蹤咬傷人　西螺大橋下高灘地投藥防制

雲林善諸橋沈陷封7年　嘉邑行善團3600萬助蓋新橋

雲林善諸橋沈陷封7年　嘉邑行善團3600萬助蓋新橋

推廣雲林鳳梨　林內農會動員包「金旺來」肉粽

推廣雲林鳳梨　林內農會動員包「金旺來」肉粽

關鍵字：

交通宣導雲林虎尾警分局

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面