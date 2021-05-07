守護長者安全行　虎尾警分局交通宣導吸引近百長者參與

▲雲林縣警察之友會虎尾辦事處主任吳政憲（元進莊公司董事長），代表捐贈10萬元購置LED發光鞋夾、發光臂帶等，提供分送轄內長青食堂的長者使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣65歲以上高齡者人口比例約19.2%，高於全國平均數據16.2%。雲林縣警察局統計2020年全年發生交通事故造成102人死亡，其中65歲以上長者37人、自行車12人、行人8人，今（7）日虎尾警分局舉辦「長者安全行」大型宣導活動，除贈長者LED臂帶、鞋夾之外，警員協助長者於單車上裝設反光設備。

▲今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動，期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高齡化社會一直有成長之趨勢，雲林縣警察局局長朱宗泰有鑒於高齡者(65歲以上)事故屢屢發生，為落實推廣高齡長者交通安全觀念，將由各分局於各鄉、鎮、市長青食堂舉辦一系列交通安全宣導活動。今日由虎尾警分局於三合里長青食堂舉辦「長者安全行」大型宣導活動。期待透過活動中交通事故案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。

▲警員協助長者於單車上裝設照明設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

活動中延續發送雲林縣義交大隊大隊長張松竹先生等善心人士所捐贈的反光條、警示燈、腳踏車照明警示燈組等物品外，雲林縣警察之友會虎尾辦事處主任吳政憲先（元進莊公司董事長），代表捐贈10萬元購置LED發光鞋夾、發光臂帶等，提供分送轄內長青食堂的長者使用，藉由提高長者夜間能見度，進而達到提醒其他用路人注意並禮讓的效果，以期有效降低交通事故之發生。

雲林縣警察局虎尾分局表示，由於高齡者生、心理協調反應能力退化，成為交通事故之高風險族群，呼籲所有駕駛人行經路口一定要謹記「慢、看、停」三大安全守則，並遵守交通規則，共同營造「心中有愛 交通無礙 老人平安 全家幸福」的優質交通環境。

▲警員協助長者於電動代步車上裝貼反光條，提高夜間能見度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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