印度政府無視疫情…斥資500億整修議會大樓！　莫迪遭批藐視人命

記者張方瑀/綜合報導

印度新冠肺炎疫情持續惡化.過去7天每日約有38萬人確診,每日平均死亡數也超過3800人,在醫療系統崩潰、氧氣短缺的情況下,政府卻持續推動總預算18億美元的修建計畫,準備將議會大樓和總理官邸全面翻新。此舉也讓各界批評,根本藐視人民的性命。

根據CNN報導,印度政府目前正推動一項總預算達18億美元(約台幣500億元)的「中央遠見重建計畫」(Central Vista redevelopment project),預計將重新擴建議會大樓,並翻新總理官邸,環保部也在年初批准通過,整個計畫約能聘用4.67萬名工人,並在2026年底修建完成。

除此之外,該項計畫也被列為「必要服務」(essential essential),也就是就算在大多數建設計畫都停擺的狀況下,計畫內的施工仍要繼續進行。莫迪(Narendra Modi)去年底在動土典禮上表示,這項翻修計畫是印度民主傳統的重要里程碑。

