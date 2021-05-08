印度新變種病毒傳染力更強！3532變異株現蹤　亞洲國家疫情連環爆

▲印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度政府證實境內27邦出現3532種變異毒株，隨著確診數激增，第3波新冠疫情無可避免，英國則把印度變異病毒株B.1.617.2列為「引發疑慮變種」，因其傳播速度較原始變異病毒更快。美媒CNN形容，如今印度慘況猶如災難，但在此之際，南亞、東南亞越來越多國家也被新一波疫情侵襲，甚至爆發自新冠病毒現蹤以來最嚴重的感染狀況。

依據世界衛生組織5日的說法，印度過去一週染疫病例數近乎占全世界一半，死亡數則占約四分之一。但放眼週邊鄰國，北自尼泊爾、南至斯里蘭卡，就連遠在東南亞的泰國、柬埔寨、印尼的確診數也在急速增加中，「東南亞地區通報270多萬例新增個案及2.5萬多的死亡病例，與前一週相比分別增加19%、48%，其中印度占此波疫情的絕大多數。」

尼泊爾醫療資源匱乏 恐成迷你印度

CNN指出，尼泊爾疫情越來越像印度，感染數激增、醫療院所人滿為患，境內接種率較印度低，加上節日、政治集會、婚禮等大規模活動以及政府行動慢半拍，導致疫情蔓延。尼泊爾衛生人口部發言人阿迪卡里（Dr. Samir Adhikari）坦言，「如今局勢正一天天惡化，未來恐怕將會失控。」

▲尼泊爾新冠確診與死亡病例激增，圖為加德滿都的火葬場。（圖／路透社）

除了上述因素，尼泊爾疫情加劇可能與印度有極大關係，因為印度與尼泊爾之間的國界長且「漏洞百出」。阿迪卡里坦言，部分印度民眾在過去數週為了逃離新一波爆發的疫情，選擇到尼泊爾尋求醫療協助或逃往第三國。儘管尼泊爾加強邊境管控，並在首都加德滿都在內等重災區實施嚴格防疫封鎖措施，但仍有人擔憂，這無法防堵病毒蔓延。

印尼每日新增5000人確診 印度變異病毒現蹤

印尼過去一週每日新增確診數約5000例，衛生部本週也證實，有2名患者感染印度變異病毒「B.1.617」。當局擔憂，隨著開齋節到來將出現數以萬計人口移動的返鄉潮，恐怕造成防疫破口，下令在5月6日到17日開齋節期間實施海陸空旅遊及鐵路旅客運輸禁令。

印度新變異病毒B.1.617.2 傳播力更強

印度原始變異病毒B.1.617最早於2020年10月首度現蹤，目前已出現「B.1.617.1」、「B.1.617.2」、「B.1.617.3」等3種亞型變異。英國表示，這當中的「B.1.617.2」新型變異早已擴散至英國境內，感染此種變異病毒的染疫者人數迄今超過500例，宣布將其列為「引發疑慮變種」（variant of concern）。

維康桑格研究院主任巴瑞特（Jeff Barrett）透露，「B.1.617.2」傳染力可能與英國變種病毒B.117肯特（B.117 Kent）差不多，且全球各地也出現許多B.1.617.2確診個案，其傳染速度較原始變異病毒更強。

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