快訊／華航清零計畫開採、AZ疫苗接種再創新高？陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特事件催動疫苗打氣，單日接種數連日攀升，7日公布日公費自費合計接種6461劑，再度創下單日接種新高紀錄，從3月22日開打以來已經有近8萬人接種AZ疫苗。過去每逢週五民眾接種意願都會增加，今（8）日單日接種數是否有望突破7000人？昨日接種後因癲癇入住加護病房的患者是否出院？指揮中心下午有望說明。

華航諾富特案累計29人染疫，其中3人重症，指揮中心6日針對華航啟動「清零計畫」，將3天居家檢疫延長至5天，並恢復9天加強版自主健康管理，採檢次數也提高到5次。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，清零計畫採檢分為鼻咽PCR與深喉唾液，已安排合作醫療院所，在台北、桃園兩地進行採檢，昨已與部立醫院專家進行場地會勘，第一批須採檢者約54人，機師可以自行開車前往，搭乘公司車的機師，也會採一人一排座位安排。

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染疫風暴延燒至今，相關罰則也紛紛出爐，除了諾富特飯店未落實一般旅客與高風險旅客不得混住規定，遭觀光局開罰15萬外。民航局也因華航公司對於員工防疫宿舍管理監督亦有不當，違反民用航空法第112條第2項第5款規定，未落實「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」所訂防疫措施，祭出100萬元罰款。

而諾富特飯店非防疫旅館，卻被發現收住居家檢疫者，桃園市政府也將依《傳染病防治法》祭出罰則，得逐條開罰最高1.5萬元罰款。