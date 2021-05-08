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駐印度代表處6人確診　外交部：8日傍晚抵達台北直送醫院

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

印度新冠肺炎疫情升溫，包括我駐印度代表處亦已累計6人確診，包括2名駐外人員與4名雇員，其中1人重症。外交部指出，後送確診同仁回國的醫療專機已經從印度的德里機場起飛，預計8日傍晚抵達台北後直接送醫院治療。

外交部強調，第一時間獲知駐處同仁確診後已即刻全力協助，積極協調醫療專機後送治療事宜，目前後送確診同仁回國的醫療專機已經從德里機場起飛，預計8日傍晚抵達台北後直接送醫院治療。

另外，駐印度代表處也持續聯繫航空公司與旅行社安排台商僑民回國的包機，同時也協調其他航空公司返台的機位。

外交部指出，相關媒體報導未經查證、虛假臆測，意圖打擊努力不懈的外交人員士氣，抹煞外交部及駐外人員的努力，外交部對這個特定媒體感到遺憾。

外交部強調，會持續關心各個駐外館處同仁的健康情況，對於確診同仁積極安排國內醫療機構提供視訊看診，隨時掌握情況提供必要即時的協助。外交部在此特別要感謝中央疫情指揮中心（CECC）、衛生福利部及相關單位提供的各項緊急協助，同時希望染疫同仁早日康復。

關於僑民部分，外交部指出，自今年4月印度第二波疫情持續升溫以來，駐印度代表處同仁也一直與台商及僑民保持密切聯絡，隨時提供施打疫苗及醫療的資訊，並協調其他航空公司返台的機位。

除了在5月1日及3日安排25位國人搭乘日本航空經東京返台外，5月7日再度安排41位國人搭乘日航班機，預訂於8日中午返抵台北。外交部與駐處同時也持續協調旅行社及航空公司，安排包機協助有意願返國的僑民台商。

外交部感謝第一缐外交同仁認真敬業的付出與辛勞，在疫情嚴峻艱困的環境下，全力提供僑胞及國人最好的服務。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

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