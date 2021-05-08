全台高溫36度！「滯留鋒」僵持下不來　未來10天沒有雨

▲今、明(8、9日)兩天「滯留鋒」在北部海面徘徊，全台各地為多雲時晴。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(8、9日)兩天「滯留鋒」在北部海面徘徊，全台各地為多雲時晴，高溫超過34度、南部上看36度。大氣不穩定度提高，中部以北山區有短暫雷陣雨。由於滯留鋒僵持在長江流域，未來10天應該都不會南下。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(8、9日)兩天「滯留鋒」在北部海面徘徊，雖未觸及台灣陸地，但大氣不穩定度提高；各地為多雲時晴，有局部短暫雷陣雨，大部分在中部以北山區，少部分平地有受到影響的機率；各地白天暖熱，南部仍應防高溫(≧36度)。

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▲台南、高雄發佈橘色高溫燈號；屏東黃色高溫燈號。



今日各地區氣溫：北部21至31度，中部22至34度，南部22至36度，東部20至34度。下週一至週五(10至14日)「滯留鋒」北移至東海徘徊，台灣各地為多雲時晴、「炎如盛夏」的天氣，各地區高溫將升至34度以上，中南部最高溫更可達36度以上；午後山區有局部短暫陣雨的機率，清晨西南部沿海偶有零星短暫雨的機率。

最新歐洲模式10天的模擬(17日20時)仍顯示，太平洋高壓勢力偏強，「滯留鋒」僵持在長江流域；看來下一波鋒面的南下，未來10天內機會渺茫。之後何時才有鋒面南下？超過10天的模式模擬，誤差已太大，不宜做為判斷的依據。既然無可信的資料可供參考，又何需妄加臆測，更無需杞人憂天。

▼今(8日)晨4時紅外線色調強化雲圖(左圖)顯示，有減弱中的「中尺度對流系統」在福建出海、通過馬祖(左圖)。雷達回波更清楚顯示其結構為「颮線squall line」(中圖)；伴隨稀疏的閃電(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）