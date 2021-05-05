「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

▲鄭明典表示，「終於進入雷陣雨季節了！」（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「回波不弱！」今晨5時許中央氣象局長鄭明典就貼出雷達回波圖表示，有一條對流雨帶通過台灣北部海面，山區降雨機率很高。而稍早，鄭明典再次發文，提到這次排排站的對流胞都不弱，「終於進入雷陣雨季節！」貼文一出，不少網友都留言回應，「希望能下對地方才好」、「瞄準水庫下吧」。

鄭明典稍早在臉書上發文表示，「這群對流胞都不弱」，而且還有其中一個對流胞有明顯的閃電訊號，這也代表現在終於進入「雷陣雨季節」了！

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這群對流胞都不弱！ 其中有一個對流胞還有明顯閃電訊號，終於進入雷陣雨季節！ 由鄭明典發佈於 2021年5月4日 星期二

貼文曝光後，不少網友都留言直呼，「哇！曾文上游欸」、「感動，嘉義山區，請用力下雨」、「有聽到雷聲」、「看起來曾文集水區不錯」、「打雷了」、「看起來好像在中部，期待下大雨啊」、「屏東山區雨大」、「山區午後雷陣雨要多下點雨」。

據了解，今日鋒面通過，北部和東半部一早就有明顯降雨。氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，星期六梅雨季會有第二波鋒面掠過，鋒面結構不強，大氣不穩定，仍有對流被激發的條件；吳德榮也表示，這兩波鋒面及午後激發的對流都是局部短暫性的，是否會剛好降在水庫集水區內，仍需進一步觀察。