梅雨鋒面可能跳過台灣！　專家示警：對旱災要做好最壞打算

記者葉國吏／綜合報導

今天全台晴朗炎熱，溫度上看36度。氣象達人彭啟明在臉書發文透露「到週末更熱」，而且穩定的偏南風勢力影響，未來10天內都會很像夏天，對於旱象要做好最壞的打算。

彭啟明發存指出，太平洋高壓勢力延伸過來，台灣附近是穩定的偏南風，而在長江中下游的南邊，持續有鋒面系統發展，從這環流特性來看，已經是進入典型梅雨鋒面的特徵了，但可惜就是在台灣的北方。

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▲彭啟明透露對於旱象要做好最壞打算。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

彭啟明透露，梅雨鋒面會隨著冷暖氣團的對峙南北擺盪，如果這時候就跳過台灣往北，的確是一個不好的警訊，只能靠南北擺盪的時候，是否會稍微南下一些，或是這時候台灣在鋒面前緣，如果有較溫暖潮濕的偏南風，午後熱對流發展也會較旺盛，不過目前西南季風有在醞釀發展的趨勢，但還沒有顯著到台灣附近，都還需要等等，看看五月下旬有沒有機會，五月底到六月初的確有較弱的梅雨鋒面擺盪到台灣的趨勢。

彭啟明表示，大致上未來十天以上，台灣都是在鋒面前緣，受到偏強的太平洋高壓勢力影響，會是非常炎熱高溫的型態，溫度一高，有午後熱對流發展的機會，但可惜的是，偏暖濕的西南季風還沒有來，預期午後雷陣雨可能只集中在部分靠山區區域，還缺乏更大規模的發展條件，真的都還要等到五月下旬，看看整體環境是否有改變。

目前預測上到五月底的確也有改變的趨勢，但也透露出降雨量仍偏少的可能，只能靠不穩定中小尺度對流發展的『意外』，才有機會帶來較多雨勢，也提醒您要有風險意識，做好最壞打算的準備。