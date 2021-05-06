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今晨「涼涼的」跌到17度　周末又一波鋒面！降雨熱區曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局說，北部周末有些局部降雨機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（6日）清晨涼涼的，根據中央氣象局觀測，全台最低溫出現在苗里縣頭屋的17度。氣象局預報員劉沛滕解釋，今晨因有東北風影響，相對較低溫。氣象專家吳德榮表示，周六、周日鋒面滯留在北部海面，並未觸及台灣陸地，但大氣不穩定度提高，午後山區有局部雷陣雨，少部分平地受到影響。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周五天氣還算穩定，山區有午後短暫陣雨，東半部也有局部降雨；周末鋒面來到北部海面，北部有些局部降雨機率，但水氣不多、少少的；下周天氣穩定，山區有熱力作用的短暫陣雨。

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至於未來一周溫度部分，劉沛滕說，西半部高溫普遍30度，中南部可來到33、34度，東半部也有接近30度；而今晨是相對低溫時間，因鋒面通過後有東北風影響，氣溫稍微低一點，北部、中部20、21度，之後各地低溫可來到23至25度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼，大氣仍不穩定，山區午後有局部雷陣雨，少部分平地亦有受到影響的機率。

吳德榮提醒，周六、周日鋒面滯留在北部海面，並未觸及台灣陸地，但大氣不穩定度提高，午後山區有局部雷陣雨，少部分平地受到影響，清晨陸風與西南風輻合，西南部沿海有零星降雨的機率，白天暖熱早晚涼；下周一至下周三鋒面北移，各地為多雲時晴，白天熱如夏，午後山區有局部雷陣雨，清晨西南部沿海仍有零星降雨的機率。

吳德榮表示，5日快速通過的鋒面結構弱，但仍激發出小範圍強對流，雖有部分降雨落在水庫（曾文、寶山、日月潭⋯）的集水區，但貢獻很有限；未來一周降雨以午後對流為主，都是局部短暫性的，雖沒有徹底紓解旱象的能力，但將連續多日，或多或少總是有一些降雨會進到部分水庫集水區，聊勝於無。

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