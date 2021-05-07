高溫上看36℃！ 週末「滯留鋒」徘徊北部海面　炎熱如夏連6天

▲今(7)日各地為晴時多雲，高溫上看36度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(7)日各地為晴時多雲，高溫上看36度，氣象局針對台南高雄發佈高溫橘色燈號、屏東黃色燈號。山區午後有雷陣雨，明起北部海面有「滯留鋒」徘徊，大氣不穩定，但炎熱如夏的天氣至少會持續到下週四。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(7)日各地為晴時多雲，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，少部分平地亦有受到影響的機率。各地區氣溫：北部19至32度，中部21至34度，南部21至36度，東部20至34度。

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▲台南、高雄、屏東發佈高溫燈號。

週六、日(8、9日)「滯留鋒」在北部海面徘徊，未觸及台灣陸地，各地為多雲時晴，但大氣不穩定度提高，午後山區有局部雷陣雨，少部分平地受到影響；清晨「陸風」與西南風輻合，西南部沿海偶有零星短暫雨的機率；各地白天暖熱早晚涼。

下週一至週四(10至13日)「滯留鋒」北移至東海，台灣各地為多雲時晴、「炎熱如夏」的天氣，各地高溫將升至33度以上，中南部最高溫更可達36度以上；午後山區有局部短暫雷陣雨的機率，清晨西南部沿海偶有零星短暫雨的機率。

最新歐洲模式10天(16日20時)的模擬圖顯示，太平洋高壓勢力偏強，「滯留鋒」僵持在長江流域(右圖)；看來鋒面的南下，未來10天機會渺茫，還得再等等。

▼最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式10天(16日20時)模擬，500百帕高空圖(左圖)顯示，太平洋高壓勢力偏強。地面氣壓及降水圖(右圖)則顯示，「滯留鋒」(紅虛線)僵持在長江流域。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）