母親節周末車流量「比平常多5%」　國道疏導措施一次看

▲母親節周末交通需求以短途旅次車流為主，高公局預估，約較一般周末增加5%交通量。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

一年一度母親節就要到來，高公局表示，部分民眾有家庭聚餐及出遊習慣，參考近年母親節周六日國道交通量統計資料及特性，預估這次母親節周末交通需求以短途旅次車流為主，交通量預估為100-105百萬車公里，約較一般周末增加5%交通量。

針對母親節周末國道交通狀況，高公局表示，往返國5旅遊交通量大，周六南向南港系統-坪林、周日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間多陪母親，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲母親節周末國道疏導措施。（圖／高公局提供）

另外，高公局也預估較好走的時段建議，5月8日（六），南向旅遊用路人，請多利用下午12時後出發；5月9日（日）北向返回工作崗位用路人，請多利用中午12時前出發。

為因應母親節周六日交通需求，5月9日15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道常態性高乘載管制，並且於假期間增開開放路肩、實施11處精進式匝道儀控，視交通狀況啟動較嚴格匝道儀控管制及機動開放路肩措施，以及國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等措施。

▲▼母親節周六日每日增加開放路肩路段與時段彙整表。（圖／高公局提供）

高公局建議，民眾於母親節周六日多搭乘公共運輸，若使用國道請於出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來