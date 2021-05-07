超暖！空手道老師驚見「高速公路上有狗」...出手相救遭咬縫多針

▲7日1隻狗誤闖國道1號，擔任空手道教練黃先生見狀立刻停車救援，但反遭狗咬傷縫多針。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

超暖心！擔任空手道教練黃先生7日行經國道一號北上33公里處，見到一隻黑色狗狗無助走在內側車道，他立刻將車停下出手相救，但抱起狗瞬間竟遭猛然一咬當場血流如注，但他仍忍痛將狗抱回車上，並將狗送到消防局。事後黃先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，他不想看到高速公路上多一具屍體，所以才冒險下車出手相救，只希望狗狗安全。

黃先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，他於7日接近中午時，開著車行經國道1號北上內線車道，驚見一隻狗狗無助走在內車道，當下他想如果沒人幫狗狗，牠一定無法脫離車陣中，更何況國道平均時速都100公里左右，並立刻決定下車救援。

一心只想著趕快把狗狗抱回車上的黃先生，竟在抱狗狗瞬間被咬了下巴及手掌，當場血流如注，但被咬的他仍不敢鬆手，因為他擔心如果一鬆手狗狗一定會跑掉，甚至不敢想後面會發生什麼事，並忍痛將狗抱回車上。

▼黃先生出手搭救在國道上無助逃竄的狗狗。（圖／記者黃宥寧翻攝）

當下黃先生不顧自己的傷口及沾滿血的衣服，趕緊下交流道po文求救。他表示好險狗狗有項圈，也順利聯絡上新北動保處專員，並將狗狗送到最近的消防局，交給專員去接狗狗。

送狗狗到安全落腳處後，他才趕緊前往醫院掛急診。但一到急診醫師看到他的傷口卻相當傻眼，他才向醫生解釋是為了救狗狗才會被咬得這麼嚴重，而醫生知道後甚至邊縫邊笑著說「你這傷口也太多！」

事後將傷口處理好，黃先生笑著跟記者說，「這是我輩子第一次縫了這麼多針，但我沒有後悔，只希望狗狗一切安好會有主人將牠帶回」本來開心的黃先生瞬間嘆了口氣說「可惜太趕了...不然我還想再摸摸牠，只希望狗狗的心不會受傷，要幸福活下去。」

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