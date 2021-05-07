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免下水就能跟鯊魚玩！清水服務區AR實境「與鯊共舞」開展

▲▼與鯊共舞開展。（圖／高公局）

▲清水服務區AR實境秀「與鯊共舞」開展。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

在陸地上與鯊魚共遊！交通部高公局與新東陽公司合作，今日起在國道清水服務區舉辦5GxAR大型戶外表演秀－「shARk encounter 與鯊共舞在清水」，透過最新的5G 連網技術與虛擬擴增實境科技，投影各種鯊魚在園區，讓旅客在陸地上也能體驗鯊魚生態。

高公局表示，清水服務區內的「水世界生態水族」是該區最具知名度的室內生態教育景點，此次與遠傳及實境共創合作的「shARk encounter 與鯊共舞在清水」特展，是全國最大的5G示範場域。

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此次活動展出期間從5月7日至11月7日，於清水服務區24小時開放體驗，同時也免費提供5G的高速WIFI，民眾只要舉起手機搭配5G WIFI，就能近距離觀賞各類鯊魚與水族華麗表演。

▲▼與鯊共舞開展。（圖／高公局）

▲只要利用手機網路旅客就能「與鯊共舞」。（圖／高公局）

高公局表示，透過有趣互動可以讓大家認識各種鯊魚們及其他海洋生物，是一場不影響生態的最佳「海洋生態教育展」，也可藉此推廣海洋環境保育的重要。

另外高公局也於國道關西、東山、南投服務區設有eParking智慧停車管理系統，透過自動偵測、資通訊與IoT技術，提供即時停車資訊及導引服務，改善服務區車流運行效率。

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