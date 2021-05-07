快訊／高雄男醉駕國道！搖搖晃晃撞警車　酒測值超標送辦

▲林姓男子酒後上國道，追撞巡邏警車，導致巡邏車後方保險桿受損（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

醉後不上道！國道一號北向359.3公里在7日凌晨3點28分發生一起車禍，一名林姓男子駕駛自小客車不慎撞上第五公路警察大隊巡邏車。當時巡邏車上的楊姓員警、分隊長及一名同仁正在執行巡邏勤務，所幸事故沒有造成人員受傷，但巡邏車左後方保險桿受損。警方對林姓男子進行酒測，酒測值達0.42MG/L，依公共危險罪送辦。

警方調查，林姓男子6日晚間在鳳山區小吃部與友人喝酒，散會後便獨自一人駕車回大寮區住處，當時林姓男子行駛於中線上，而巡邏車則行駛於外線車道，不料林姓男子卻突然從後方追撞巡邏車，車上員警全都嚇一跳，林姓男子雖看起來很清醒，但酒測值卻嚴重超標，訊後依公共危險罪送辦。

▲▼林姓男子酒後上國道，追撞巡邏警車所幸雙方無人受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

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