▲母親節前夕「皋月杜鵑」齊綻放，新北「萬金杜鵑」美麗女人花。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

母親節將至，還在猶豫要帶媽媽去吃大餐？買禮物？還是下午茶嗎？新北市政府農業局建置「萬金杜鵑基地」於新北市萬里觀光公園公開展示中，園區裡的「皋月杜鵑」陸續盛開，若想帶媽媽體驗郊外、賞花、溫泉、走訪老街吃美食的完美行程，「萬金杜鵑」是最好的選擇！

農業局表示，杜鵑被人們稱為「女人花」！原因是杜鵑的綻放過程和母親分娩的過程是很接近的。母親懷胎十月，一朝分娩。而杜鵑花從花苞開始到完全地綻放，中間也需要經過約十個月的時間，而其綻放期也就短短一到兩個月的時間不到，恰巧對應著女人孕育的歷程，期間雖然艱辛、最終卻能美麗綻放。所以人們也把杜鵑花尊稱為「女人花」，對它有著如母親一般的溫暖崇敬形象。

▲萬金杜鵑正盛放。

農業局長李玟表示，萬里觀光公園的「萬金杜鵑基地」裡，皋月杜鵑陸續盛開當中，展期到5月10日，趁著週末帶媽媽親臨賞花，一同度過一個健康又浪漫的母親佳節。而且「萬金杜鵑基地」離瑪鋉老街很近，在地知名美食如：菓子工坊、手撕包、酒莊太監雞、湄公河越式餐廳都是知名的排隊美食。

沿著瑪鋉老街也可連接到瑪鋉溪親水步道，河岸沿途有涼亭、各種休憩區，抵達萬金杜鵑基地旁還有親水平台，非常適合休憩散步，而瑪鋉溪步道一路是由山區沿著水岸到達海邊，可以看山、看水、賞鳥、觀魚、和杜鵑合照，無論是晨間、午後或日落，都是能親近大自然美好風情、放慢腳步忘卻煩惱的休閒時光。而且賞花拍照吃美食還能換價值450元的最潮秘境地圖拭淨布，快上「萬金杜鵑」官網玩三連抽；農業局「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

▲萬金杜鵑基地。

▲美麗女人花。

▲萬金杜鵑彩繪牆。



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