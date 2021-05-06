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蔡英文宣示掃黑　鄭麗文：看如何處理黃承國就知道真假

▲▼鄭麗文貼出黃承國曾參加「北聯幫60周年大會」的照片。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

▲鄭麗文貼出黃承國曾參加「北聯幫60周年大會」的照片。（圖／翻攝自鄭麗文臉書

記者楊蕓／台北報導

民進黨近日陷「黑道入黨」風波，秘書長林錫耀5日宣示將落實排黑條款，並建置網路查詢系統，透過AI的方式稽查每位黨員是否有前科、黑道背景。對此，國民黨立委鄭麗文6日在臉書貼出總統府國策顧問黃承國2019年曾參加「北聯幫60周年大會」的照片，法院判決中更直接指出黃承國「具黑道背景」，直呼接下來就來看看蔡英文如何處理黃承國，就知道掃黑是玩真的還玩假的。

鄭麗文6日在臉書發文表示，聲稱自己不是黑道的黃承國，參加「北聯幫60周年大會」，其中冠蓋雲集，黃承國甚至坐在「主桌」，此外，民國90年及民國97年，法院判決中直接指出黃承國「具黑道背景」，「連法院都認證過的黑道，黃承國還能說自己不是嗎？」

針對民進黨鄭重宣示要掃黑，還要建置AI網路查詢系統落實掃黑工作，鄭麗文質疑，難道黑道會自行上網登記自己的黑道身份嗎？民進黨其實根本不用大費周章的去找黑道，因為最大黑道就在總統府裡，就坐在徐國勇旁邊。

鄭麗文說，接下來就來看看蔡英文總統會如何處理黃承國，看黃承國會不會繼續擔任國策顧問；看黃承國會不會繼續把持民進黨台北市黨部，就知道蔡英文是玩真的還玩假的。

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關鍵字：

鄭麗文黃承國黑道民進黨

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