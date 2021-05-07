民進黨籍屏東嵌頂鄉長涉貪醜聞　監察院無異議通過彈劾

▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

因賄選遭解職的民進黨籍崁頂鄉長林光華，涉嫌貪污收受賄款，遭屏東地方法院判處15年有期徒刑，遞奪公權6年。監察院7日表示，林光華違法事證明確，情節重大，監察院於6日彈劾案審查會上，無異議通過監察委員蔡崇義、王幼玲之提案。

監察院7日發布新聞稿表示，彈劾案文指出，林光華於106年至107年間，分別收受羅○立、陳○玉、鍾○汝等人，為其子順利錄取擔任崁頂鄉清潔隊技工所交付之對價賄賂；又於辦理七河局堤防工程時，指示鄉公所秘書、建設課長等人，共同圖利洲子協會與港東協會，違反政府採購法等規定。

監察院指出，經第一審與第二審法院判決有罪在案，違失事證明確，情節重大，核已違反公務員服務法第1條規定：「公務員應遵守誓言，忠心努力，依法律、命令所定執行其職務。」第5條規定：「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為。」第6條規定：「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會加損害於人。」第16條第2項：「公務員於所辦事件，不得收受任何餽贈。」

監察院表示，爰依憲法第97條第2項、監察法第6條及公務員懲戒法第2條第1款規定：「違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為。」移送懲戒法院審理。