快訊／蔡英文6度視察疫情指揮中心：母親節一定要小心再小心

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

因應新冠肺炎疫情升溫，總統蔡英文6日第六度前往疫情指揮中心視察。會後，蔡英文表示，下週會開放軍人、65歲以上長者接種疫苗，他希望國人多加利用；同時，她也提醒，母親節假期將至，大家一定要小心再小心，讓過去一年多來台灣防疫的好成績可以延續下去。

蔡英文下午前往慰問疫情指揮中心時表示，她相信在稍早指揮官陳時中的記者會上，大家都聽到今天新增案例13例，不論是境外、本土，我們防疫同仁都很辛苦，要做詳細疫調、隔離採檢，還有很多措施來努力阻斷傳播鍊，而她今天過來聽取報告，是要幫辛苦防疫團隊加油打氣，也要請國人一起注意疫情的變化。

另外，蔡英文說，利用這機會可以說明，多個案例活動足跡分佈在不同縣市，中央、地方都要提高警覺，必須要團結防疫，再過幾天母親節就到了，面對母親節假期一定要小心再小心，過去一年多來台灣防疫好成績可以延續下去。

蔡英文表示，疫苗接種指揮中心已經放寬公費疫苗接種標準，醫護防疫人員、高接觸第一線工作人員，包括防疫旅館、車隊、機組成員等，這些同住家屬、家人都可以來施打，而下週一會開放軍人跟65歲以上長者接種，請國人多加利用，我們提供自費接種管道，各縣市都有可以接種的院所。

此外，蔡英文說，政府也宣布要實施疫苗接種假，請國人注意指揮中心的資訊，做相關詢問，並進行接種，可以保護更全面，接種人越多台灣越安全。她強調，希望在同舟共濟努力下，台灣可以一起克服挑戰，度過這次疫情挑戰。