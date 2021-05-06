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任公職月領70K！她「想圓夢重考牙醫」...網列「成本」苦勸：想清楚

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲原PO對公職工作毫無興趣，一直想重考牙醫。（示意圖／pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

大學畢業後該選擇一份安穩的工作還是去挑戰夢想？一名女子即面臨這樣的困擾，她表示自己擔任公職已經半年，月薪7萬左右，生活固定安逸，不過因嚮往當牙醫，一直有重考牙醫的想法，但因為學校是公費有綁約問題，如果4年內離職須賠償在學費用，讓她相當猶豫。

一名23歲女網友在Dcard上以「公職月薪7w，是否該離職重考牙醫」為題發文，表示現在工時平日早8晚8，每月有幾天要半夜上班，平均周末會加班3-4天，可以說相當穩定，但因為家裡有人當牙醫，讓憧憬的她讀大學時就有退學重考牙醫的想法，加上現在的工作內容也沒有興趣，未來也不想成為身邊那些上班10年以上的長官或同事，工作半年以來，她重考念頭愈來愈強烈。

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▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲女子從警，有綁約的機制，4年內離職須賠償在學期間的費用。（示意圖／pakutaso）

但卻因為當初念的學校有公費綁約機制，4年內離職須賠償在學期間的費用，例如剛工作要賠80萬，1年賠60萬等，讓原PO糾結不已，「擔心自己在有一天陷入在這樣安逸穩定的泥淖中，不知不覺就和這樣的日子妥協...於是我開始認真思考是否應該在存到足夠賠款的金額後離職重考牙醫。」

該文一出立刻引發網友熱議，有就讀警大的網友一眼認出原PO也是「學妹」，紛紛在下方留言建議，「有夢然後沒有家累，當然可以追，現在不給自己一個勇敢的機會，難道要七老八十才後悔莫及嗎」、「有一模一樣的困擾，我自己是打算等時間到再離職，畢竟少掉賠錢這個束縛，人生可以有很多選項」、「原po離職吧，公務體系會讓你很痛苦，現在只是剛開始而已，以後不只看臉色而已，能進警大的程度，絕對有很大機會拿下牙醫！」

▲▼看牙醫。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲不少網友表示，牙醫要面對的工作也不輕鬆，勸原PO多想想。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

不少網友以現實角度提醒不要輕易做決定，「牙醫也是要看病人臉色與和同業social，大部份工作只要有接觸人都是這樣的」、「不想對人生後悔就去，但有點浪費時間跟錢就是了」。也有牙醫回文揭露真實業界狀況，「牙醫的工作壽命其實沒你想像中的長，我看我們醫院大概快五十歲的主任，每次看診都看的很痛苦，年紀一大眼睛酸手抖什麼都來了，現在重考等你畢業都30了感覺有點晚。」

還有人深度分析重考後需要付出的有形及無形成本，假設ㄧ年就考上私牙的情形，讀牙醫六年畢業，一年學費不含食衣住行約莫17-18萬，六年就是108萬，還要算進這六年沒工作的損失85X6=510萬，而這只是轉職過去牙醫讀畢業所要付出的成本，還不包含賠償原本學費的部分，「畢業後會有一段很漫長的pGY和training R, 這段時間薪水並不會很高，可能月入低於10，粗略就算4年好了。最後才是你自己單飛的時間，才開始在這片已經殺成紅海的牙醫界生存，生存的好，薪水會很可觀，生存的不好，可能和你現在薪水差不多。」

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