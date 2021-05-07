他驚見「百視達」最後身影藏民生社區！　網朝聖狂喊：還不快列為古蹟

▲有網友在北市拍攝到百視達拍牌。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

曾在全球有近萬家分店的百視達，不敵網路串流崛起，成為時代眼淚。不過有網友分享了一張百視達招牌還掛在北市民生社區圓環的照片，從外觀看，招牌並不老舊，彷彿還持續營業中。貼文曝光後，引起許多網友朝聖狂喊，這招牌「還不快列為古蹟！」

有一名網友近日就在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片寫道，「太好了！我正想租張DVD回家看呢！」，只見照片中一整塊「百視達經典招牌」掛在台北市民生社區圓環的其中一棟建築外側，且從外觀來看，招牌並不顯得老舊，彷彿這家百視達還持續營業著。

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▲百視達招牌仍掛在民生社區。（圖／記者林裕豐攝）

照片曝光後，立刻引起許多網友朝聖，「你是不是有時光機？」、「我還有片子沒有還...」、「應該永久保留作為時代的見證」、「曾經如此輝煌」、「死在網路潮流的時代眼淚」、「以前可以在百視達打工很飛遜（Fashion）哩」、「這招牌還不快列為古蹟」、「是只有招牌嗎？還是店還在？感覺分享到外國會很多人按讚」。

也有許多網友歪樓笑稱，「你那邊還來得急all in台積電！」、「航運股趕快買爆」、「你那邊不要說台積電了，宏達電都還來得及買」、「貸款去買台中七期農田」、「比特幣比較賺，先買個幾枚起來」、「網飛（Netflix）先買爆」。

▲百視達招牌仍掛在民生社區。（圖／記者林裕豐攝）

事實上，位在美俄勒岡州的全球最後一家百事達已在去（2020）年正式歇業，而網友所拍攝到的百視達招牌，其實正位在台北市民生社區的新光民生廣場華廈。ETtoday記者曾實際走訪觀察，在新光民生廣場華廈的外牆上高掛的百視達廣告招牌，橫跨2個店面寬，依舊能感受到當年影視霸權的威風。

而根據社區管理員表示，7年前來這裡上班的時候，招牌就在了，應該是之前就搬走，房東那時候沒叫他們拆掉，現在拆除要錢，沒人付錢怎麼拆，常常有人來拍照紀念，說這一間是全台灣最後的百視達，不過2樓的店面換來換去，現在也不知道有沒有人承租。

▲百視達招牌仍掛在民生社區。（圖／記者林裕豐攝）