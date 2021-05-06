北市升級防疫層級？　柯文哲：下午會公布！





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

華航機師確診案擴大，案1153、案1154感染源待中央流行疫情指揮中心釐清。台北市長柯文哲6日出席公開行程時，再被問到北市會不會將防疫升級？柯文哲表示，下午會公布。

根據北市防疫計畫三階段措施，若北市出現不明感染源的本土案例，將啟動第一階段防疫措施，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動。若單週出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上不明感染源的本土案例，就啟動第二階段。若本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，則進入第三階段。

柯文哲6日出席松山區里長座談會，被問到防疫是否會升級？柯文哲透露，下午會公布。而柯文哲致詞則疑似抱怨中央，「看運氣在賭，但若真的有擴大，很多活動都要限制，正在監視疫情狀況。」

針對柯文哲稱下午公布北市防疫是否升級，台北市發言人陳智菡表示，由於目前案1153、案1154還屬於不明感染源，中央尚未公布是不是本土或境外移入，等於他們是進入可能第一階段的防疫啟動規範，可說是「準啟動階段」，針對目前大型活動會不會做調整，已請各個局處做處理。

▼北市府各局處執行【台北市新防疫計畫】三階段防疫措施。（圖／翻攝自台北市政府網頁）